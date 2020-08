Belluno kids festival. Due concerti della Scuola di musica “Miari” a Palazzo Fulcis venerdì e sabato

Sarà presente anche la Scuola Comunale di Musica “Antonio Miari”, l’Istituto musicale del territorio gestito dal Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto (Treviso), al “Belluno Kids Festival – Arte e teatro per le nuove generazioni”, iniziativa promossa da Atelier Teatro Danza con la direzione artistica di Rosso Teatro dedicata ai bambini e alle famiglie, ospitata nel capoluogo dal 24 al 29 agosto e a Ponte nelle Alpi il 30.

Gli appuntamenti curati dalla “Miari” si terranno presso la Corte di Palazzo Fulcis, suggestivo spazio esterno del Museo cittadino, e consisteranno in due “piccoli concerti” nei quali suoni, parole e ascolto si integreranno in un nuovo modo di vivere la musica dal vivo, in un’esperienza “leggera” che si propone come un ascolto guidato per coinvolgere tutta la famiglia e aiutare a comprendere la musica in tutte le sue sfumature. Il doppio evento, dal titolo “Madama Do Re Mi Fa Sol” vedrà dunque domani (venerdì 28 agosto) alle ore 17.00 l’intervento musicale di Federico Occhipinti e Elisabetta Mario, al pianoforte, del prof. Matteo Malagoli, al violoncello e viola da gamba, di Lisa De Polo, al pianoforte, di Asia De Cassan, Greta Porta, Vera Laguna, e della prof.ssa Jessica Pettenà, all’arpa; il secondo concerto di sabato 29 agosto, sempre alle 17.00, sarà tenuto da Elisabetta Mario, al pianoforte, da Amelda Saliu e la prof.ssa Luisa Nalato, ai flauti, da David Zanon, al sax, e dalla prof.ssa Elena Basso, al pianoforte. Appuntamenti adatti a tutti, a partire dai 3 anni. I concerti e tutti gli eventi della manifestazione, causa Covid, sono a prenotazione obbligatoria: questa può essere comodamente effettuata nel sito www.rossoteatrotickets.it, cercando l’evento desiderato. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.