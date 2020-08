Covid, aggiornamento Ulss Dolomiti del 26 agosto 2020. Tre nuovi casi di positività

Le ultime 24 ore di attività hanno fatto emergere tre nuove positività Covid:

1 – un giovane con positività acquisita in Sardegna. Ricoverato oggi in Malattie Infettive al San Martino con quadro di polmonite non grave;

2 – un minore kosovaro rientrato con la famiglia dal Paese d’origine;

3 – una badante Ucraina già isolata per disposizione normativa.

Come di regola il Dipartimento di Prevenzione ha condotto un accurato contact tracing relativo a questi tre casi disponendo i provvedimenti contumaciali necessari e programmando i tamponi di verifica.

Al drive-in di Feltre sono stati eseguiti oggi 20 tamponi a soggetti rientranti dall’estero: 13 dalla Croazia, 7 dalla Spagna.

Prosegue regolare l’attività, svolta dai Medici di Medicina Generale di esecuzione dei test sierologici al personale della scuola. Nel frattempo il Dipartimento di Prevenzione sta raccogliendo le prenotazioni per questa tipologia di test da parte degli operatori scolastici non assistiti da Medici di famiglia aderenti al progetto nazionale di screening (53 medici aderenti su 133 medici di medicina generale totali). Alle 15.00 di oggi sono stati prenotati 553 test che verranno eseguiti la prossima settimana nei 4 drive-in di Belluno, Feltre, Tai di Cadore e Caprile.