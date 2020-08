Riforma Costituzionale. Enrico Cappelletti (M5S): “Abbiamo il Parlamento con il più alto numero di parlamentari elettivi in Europa”

Il 20 e 21 settembre andremo a votare la riforma costituzionale per la riduzione del numero di parlamentari.

Partiamo da un dato di fatto: abbiamo il Parlamento con il più alto numero di parlamentari elettivi in Europa. Possiamo tenere tutto com’è, oppure ritenere che sia tempo di avere istituzioni più moderne ed efficienti. Ci hanno provato in molti prima di noi, ma lo hanno promesso e non lo hanno fatto.

Accusano spesso i parlamentari del Movimento 5 Stelle di essere “attaccati alle poltrone”, ma noi le poltrone – per la prima volta nella storia del nostro Paese – le abbiamo tagliate. Altri invece, come Zaia, aumenta le poltrone in regione per poter far sedere comodamente una decina di politici in più. È infatti paradossale che la Lega in Veneto chieda ai cittadini di votare Si al referendum per ridurre seggi e costi della politica e contemporaneamente chieda ai cittadini Veneti di votare per un partito che ha appena aumentato il numero di poltrone a Venezia, visto che hanno aumentato il numero di assessori regionali “esterni” di 10 unità. Ma tant’è.

Rispetto all’obiezione che viene fatta, sulla presunta “riduzione di democrazia” conseguente alla riforma, ricordo che gli abitanti per ciascun parlamentare elettivo in Germania e Francia sono 117.000, 102.000 nel Regno Unito (esclusi i “Lord” di nomina regia). Oggi l’Italia ha un parlamentare elettivo ogni 64.000 abitanti, con la riforma si salirà ad uno ogni 101.000. Perché, dunque, gli italiani dovrebbero continuare “mantenere” quasi mille politici, assieme ai relativi stipendi, portaborse, rimborsi spese e staff?

Con la nostra riforma i senatori diventeranno 200 e i deputati 400, con un risparmio atteso di 1 miliardo di euro, ogni due legislature. Ma il vantaggio più importante sarà che con un Parlamento con meno politici avremo un Parlamento più veloce, efficiente e produttivo. E soprattutto sarà un Parlamento più dignitoso ed autorevole, agli occhi di chi paga le tasse ed anche di chi ci guarda da fuori dai confini nazionali.

È una battaglia “storica” del M5S e auspico che vinceremo con un plebiscito di Sì.