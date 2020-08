Corso di formazione on line per baby sitter qualificata

Corso di formazione per baby sitter qualificata: al via l’11° edizione organizzata da Fondazione Progetto Uomo in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona. Le lezioni iniziano il 14 settembre e si concluderanno il 6 ottobre 2020.

Le informazioni sul programma e l’iscrizione si possono scaricare dal sito www.fondazioneprogettouomo.it. Info anche telefonando al numero 0437/950909. I nominativi delle/dei partecipanti al corso saranno pubblicati nel sito della Fondazione Progetto Uomo e messi a disposizione di famiglie, Comuni, servizi per l’infanzia, aziende interessate a offrire ai genitori un supporto in questa fase di incertezza sugli sviluppi della pandemia. La/il baby sitter è sicuramente un lavoro emergente ai tempi del covid 19 causa la sospensione dei servizi educativi e la modalità di didattica online. Le famiglie oggi sono più esigenti, sono richieste conoscenze, competenze, formazione. Tra gli argomenti trattati nel corso: Puericoltura, Prevenzione dei pericoli e Primo soccorso, Psicoeducazione, Animazione e naturalmente comportamenti corretti per prevenire in contagio da Covid 19.

Sarà trattato anche il tema dell’assistenza ai bambini che seguono la DAD – didattica a distanza – e la ricerca attiva del lavoro. Docenti del corso sono: Pediatra, Infermiere, Psicologo, Educatore. Alle/ai partecipanti sarà offerto molto materiale didattico di approfondimento: il corso infatti prevede 30 ore di lezioni online e 20 ore di attività formativa individuale. Il percorso si concluderà con un esame finale e una valutazione. La Fondazione Progetto Uomo dispone già di un Albo di baby sitter qualificate/i che copre 2 regioni (Veneto e Friuli V.G.). La modalità online consente la partecipazione di persone interessate da tutto il territorio nazionale.