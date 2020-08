Paziente in rianimazione. Tre nuovi positivi al Covid 19. Da mercoledì apre lo screening sierologico al personale della scuola

C’è un ulteriore aggiornamento di oggi 24 agosto della Direzione Ulss Dolomiti.

Vi sono 3 nuove positività al Sars CoV2:

– 2 familiari conviventi di soggetto positivo, di nazionalità straniera, rientrato alcuni giorni fa da una vacanza in Croazia e sottoposto al tampone al drive-in di Feltre. I due familiari erano già isolati in quanto contatto di caso;

– un soggetto già isolato per positività riscontrata in laboratorio privato (ora confermata), dopo rientro da vacanza all’estero.

Inoltre, una paziente è stata ricoverata in rianimazione al San Martino di Belluno per l’aggravarsi della patologia pre-esistente alla positività Covid.

Continuano regolari le attività inerenti la sorveglianza attiva e le disposizioni contumaciali per I soggetti di rientro da Paesi esteri regolamentati o con sintomatologia simil covid.

Nella mattinata odierna è stato pubblicato sul sito aziendale www.aulss1.veneto.it l’elenco dei Medici di Medicina Generale aderenti al programma nazionale di screening sierologico del personale della scuola. Gli operatori scolastici assistiti dai medici inseriti in tale elenco potranno contattare il proprio medico di famiglia per eseguire il test. Gli operatori scolastici il cui medico di famiglia non sia presente in elenco potranno prenotare il test da mercoledì 26 agosto 2020 telefonando al numero 0439/883805, attivo dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o inviando una richiesta all’indirizzo mail screening.scuola@aulss1.veneto.it

Anche oggi è proseguita l’attività di esecuzione tamponi per rientri da Croazia (78), Spagna (5), Grecia (1), Malta (0) presso il drive-in di Feltre.