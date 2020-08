Strade bellunesi: tre motociclisti coinvolti in tre diversi incidenti

Alle ore 10:20 circa di questa mattina, sulla strada provinciale 251 in località Igne di Longarone, M.C. 46enne di Concordia Sagittaria (VE) in sella a un motociclo Benelli, nell’affrontare una curva in direzione Val di Zoldo invadeva l’altra corsia andando a collidere con un autocaravan Trigano condotto da E.T. della provincia di Udine. Nell’impatto il motociclista riportava delle lesioni e veniva elitrasportato all’ospedale di Belluno per accertamenti.

Alle ore 10.20 ad Anzù di Feltre un altro motociclista, E.S. 41enne di Ponzano Veneto, perdeva il controllo della sua Honda Cbr 600 finendo contro il guardrail rail. Si trova in prognosi riservata per politrauma, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

A Pocol (Cortina d’Ampezzo) a causa di una mancata precedenza di un’auto Ford Fiesta condotta da un’anziana signora tedesca, D.F. 33enne residente a Trieste, che era in sella alla sua Honda Cbr 600 è caduto riportando un trauma cranico ed è stato ricoverato all’ospedale di Belluno.