Il Veneto che vogliamo – Lorenzoni presidente: ecco la lista dei candidati

“Il Veneto che vogliamo – Lorenzoni presidente” ha reso noto la lista dei candidati alle elezioni regionali 2020. Ecco i loro nomi: Assia Belhadj, Monica Camuffo, Iolanda Da Deppo, Maurizio Milani e Nico Paulon.

Cinque persone – si legge nella nota di presentazione – tre donne e due uomini, che da diversi anni hanno dimostrato un significativo impegno all’interno della società civile bellunese, nelle associazioni di volontariato, nei comitati e nei movimenti territoriali in difesa dei beni comuni e nel mondo della cooperazione sociale.

Una lista che nasce “dal basso” e che coglie lo spirito e la ricchezza dati dalle differenze

culturali che animano questa nostra comunità E’ l’espressione unitaria di un percorso condiviso e di reciprocità costruito in questi difficili mesi, che ha l’ambizione di praticare la politica in un modo alternativo.

E’ l’espressione di una cittadinanza attiva capace di superare logiche individualistiche e

concorrenziali che purtroppo caratterizzano ampiamente la nostra società.

Proveremo quindi a portare all’interno dell’agone elettorale l’innovazione e la discontinuità del metodo partecipativo su cui si fonda il nostro percorso.

Un percorso nuovo: il primo movimento civico e popolare su scala regionale che vuole essere un ponte tra gli amministratori locali e la società civile del territorio.

Vogliamo provare a praticare con coerenza quello che pensiamo e diciamo, oltre le leadership, cercando di evitare ogni forma di personalizzazione della politica.

Non sarà semplice in un contesto in cui la politica è sempre più spettacolo, tra selfie, sondaggi e in cui un surplus di informazione tossica ci ha quasi completamente tolto la possibilità di ritagliarci un adeguato tempo da dedicare alla riflessione e all’approfondimento.

Proveremo a portare un cambiamento anche nella nostra campagna elettorale che sarà il più possibile ecosostenibile e di squadra: non riempiremo le buche delle lettere dei cittadini con tonnellate di volantini, eviteremo sprechi e protagonismi personali. Punteremo su una

comunicazione incentrata sulle relazioni interpersonali, forti dei punti del nostro programma e della volontà di andare avanti oltre le elezioni.

Perché per innescare un cambiamento, dobbiamo essere noi i primi a praticarlo.

Per riuscirci abbiamo bisogno del sostegno e della partecipazione di tutti voi.

E’ possibile consultare il programma nel sito venetochevogliamo.it e seguire le nostre iniziative nel gruppo facebook il bellunese che vogliamo.

Coordinamento Bellunese de “il Veneto che Vogliamo – Lorenzoni Presidente”

Le nostre candidate ed i nostri candidati:

Assia Belhadj: algerina e bellunese, ha 36 anni, è diplomata in mediazione culturale ed è

formata come operatrice al trasporto sanitario e soccorso in ambulanza (TSSA). Ha lavorato per anni nella mediazione culturale per creare ponti tra mondi diversi e farli conoscere. Si è

occupata in questi anni di integrazione e l’interazione. Attivista da più di dieci anni in diverse reti sociali, lavora per il dialogo interculturale e per i diritti delle donne…. È autrice del libro “Oltre l’hijab,una donna da straniera a cittadina” e responsabile del progetto Aisha sezione Belluno per contrastare la violenza e la discriminazione contro le donne.

Monica Camuffo: 46 anni, nata a Venezia, è dottore di ricerca in Scienze Ambientali. Insegnante di matematica e scienze ed animatore digitale presso la scuola secondaria di primo grado, collabora come docente a contratto con l’Università Ca’ Foscari di Venezia su temi riguardanti l’Educazione Ambientale e la gestione dell’ambiente. Attiva in diversi movimenti e comitati per la tutela dell’ambiente e dei diritti civili, ha avuto l’opportunità di mettere in gioco le proprie competenze nell’esperienza amministrativa presso il Comune di Ponte nelle Alpi e l’Unione Montana Bellunese dove, come consigliera ed assessora, ha assunto deleghe relative alla gestione del territorio, lavori pubblici, politiche di genere, innovazione e turismo.

Iolanda Da Deppo: nata a Domegge di Cadore 51 anni fa, è laureata in Letteratura

delle tradizioni popolari, si dedica allo studio e alla divulgazione dell’etnografia e della storia

orale bellunese e veneta. Vive e difende la montagna senza retorica e con passione. Ha

contribuito alla creazione e gestione di spazi di socialità e all’organizzazione di eventi culturali e politici, è socia fondatrice della cooperativa di commercio equo solidale “Samarcanda”. Lavora nel campo della programmazione europea e nello sviluppo di progetti di cooperazione transfrontaliera.

Maurizio Milani: 60 anni, insegnante di economia ed ecologia all’istituto agrario di Feltre; ha

contribuito a fondare reti, cooperative e gruppi nel territorio bellunese sui temi della promozione umana e della solidarietà; crede nella condivisione di progetti perché ha imparato che “il problema degli altri è uguale al mio e risolverlo tutti insieme è politica”.

Nico Paulon, 37 anni, ha promosso e partecipato a molte iniziative in difesa dei beni comuni

e del territorio bellunese. Dalla campagna Acqua Bene Comune e contro l’ipersfruttamento idroelettrico, alla mobilità sostenibile, alle battaglie contro l’agricoltura intensiva e

la piattaforma dei veleni, alla difesa dei diritti civili. Per diversi anni è stato attivo nella

creazione e gestione di spazi sociali. E’ Assistente sociale e lavora nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà.