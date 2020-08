Regionali, sottoscritto l’accordo nel centrodestra. De Carlo: “Patto che rafforza l’alleanza: autonomia, federalismo e patto anti-inciucio”

“Un patto che rafforza l’alleanza di centrodestra, pronto a rilanciare il proprio programma per governare il Veneto e per far uscire la nazione dal drammatico momento attuale”.

Così il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, commenta la sottoscrizione da parte di tutte le forze politiche della coalizione dell’accordo per le elezioni regionali.

“È stata una trattativa impegnativa, ma corretta, che rende ancora più forte la coalizione di centrodestra”, commenta De Carlo. “Oltre al tema dell’autonomia, è stato trovato l’accordo sul presidenzialismo, sul federalismo e sullo sviluppo e rilancio del programma elettorale del 2018. Inoltre, come Fratelli d’Italia siamo particolarmente soddisfatti di aver introdotto il “patto anti-inciucio”: abbiamo infatti concordato che i tre partiti non faranno mai più parte di maggioranze di governo con altre forze politiche esterne alla coalizione. FdI è sempre stato il collante di questa coalizione, chiedevamo questa clausola da tempo, e averla portata a casa è per noi una grande vittoria”.

Un accordo certo importante a livello veneto e che, per De Carlo, rappresenta un segnale significativo anche a livello nazionale: “In questo modo, diamo risposte a quei milioni di veneti che chiedono l’autonomia, ottenibile solo con un governo compatto a Roma. È però anche un potente messaggio per tutti quegli italiani, milioni di cittadini, che vedono solo nel centrodestra unito al governo l’unica soluzione per far uscire la nazione da questo difficile momento dal punto di vista sociale ed economico: siamo infatti convinti che con questo accordo abbiamo rinforzato le basi che presto ci porteranno al governo nazionale”.