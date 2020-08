Movimento 3V Libertà di scelta lunedì a Belluno per la raccolta di firme

Lunedì 17 agosto alle ore 20 al Centro Congressi Giovanni XXIII si terrà un incontro finalizzato alla raccolta firme al fine di rendere votabile il movimento 3V alle prossime elezioni regionali del Veneto. Sarà presente il candidato Presidente M3V Paolo Girotto.

Eventi raccolta firme:

– Domenica 16 agosto dalle ore 9 alle 13 in piazza Tiziano – Pieve di Cadore

Sarà possibile firmare i moduli anche presso i 33 comuni della provincia negli uffici elettorali.

MOVIMENTO 3V- LIBERTÀ DI SCELTA

Il Movimento 3V – Libertà di scelta, è stato fondato nel gennaio 2019.

Dopo aver constatato il vuoto politico nei riguardi della libertà di scelta vaccinale, abbiamo intravisto nell’azione politica l’unica via percorribile per affermare la “libertà di scelta terapeutica”.

Crediamo in una politica “rivoluzionaria”, in cui la difesa della salute di ogni essere vivente divenga il primo ed inderogabile principio.

– I nostri obiettivi si fondano su principi chiari che antepongono la libertà di scelta ed il principio di precauzione, basato sulla Verità scientifica.

– Per questo è necessario sospendere ogni tecnologia, come ad esempio il 5G, in assenza di una valutazione indipendente dell’impatto sulla salute e dell’utilità sociale

– Abbiamo denunciato l’assurdità ed i rischi di un’emergenza che, temporanea per definizione, diventava invece permanente e di uno Stato che ha reso i cittadini colpevoli fino a prova contraria.

– Centinaia di medici hanno aderito al Gruppo Salute M3V, in modo da costruire una proposta politica a tutela del benessere umano, ma anche a fare chiarezza sui clamorosi errori di approccio alla malattia che hanno legittimato finora le azioni dei governanti.