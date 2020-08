Lettera aperta a Zaia. Perché Montagnoli NO e Valdegamberi SI?

Gentile Presidente Zaia,

le scrivo a nome di molti cittadini veneti.

Abbiamo letto le sue ferme parole in merito alla scabrosa vicenda dei Consiglieri Regionali del Veneto che hanno richiesto il bonus di 600 euro nonostante le migliaia di euro di indennità mensili.

Pur essendo leciti, sono assolutamente immorali, e la moralità in politica è tutto. Quindi bene che Montagnoli, Forcolin e Barbisan vengano esclusi dalle liste in Veneto.

Però non capiamo come mai lei utilizzi due pesi e due misure: per i 600 euro i Consiglieri uscenti non verranno ricandidati, mentre il Consigliere uscente Valdegamberi sembra che sarà uomo di punta della Lista Zaia, nonostante sia stato condannato dalla Corte dei Conti per aver speso oltre 7.000 euro di nostri soldi irregolarmente in ristoranti e spese istituzionali non giustificate.

Perché Montagnoli no e Valdegamberi si? Non sono forse più gravi le accuse a Valdegamberi, sia per l’importo (dieci volte tanto) sia per il comportamento (a Montagnoli i 600 euro spettavano, a Valdegamberi i 7.000 euro no)?

Molti cittadini saranno sgomenti se decidesse di ricandidare Stefano Valdegamberi.

Con stima

Mattia Santini