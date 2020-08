Vitalini Start Contest. Il 12 agosto a Falcade sulla pista Neveplast la prima edizione

Boom di iscrizioni per la prima edizione del Vitalini Start Contest che sulla Falcade Start Section, il prossimo 12 agosto, è pronto ad accendere la sfida per i giovani sciatori.

Continua anche d’estate il format del campionissimo di Bormio Pietro Vitalini, che da 7 anni organizza il Vitalini Speed Contest: una gara cronometrata organizzata anche negli schuss finali delle gare di Coppa del mondo e riservata ai piccoli sciatori.

Questa volta il palcoscenico del Vitalini Contest è la nuova pista a Falcade in materiale sintetico Neveplast studiata per allenare le partenze dal cancelletto degli atleti anche d’estate, senza la neve.

Il format non cambia di molto rispetto allo Speed Contest; l’unica differenza, lo dice la parola stessa “Start Contest”, è che la gara premierà il giovane sciatore più veloce ad uscire dal cancelletto. La partenza sarà il momento cruciale della gara.

“Questa edizione es-va su materiale sintetico Neveplast è una novità assoluta per il mio format – racconta Vitalini-. Mi piacciono le nuove sfide e ho accettato con entusiasmo la proposta di Promo Falcade e di Neveplast di organizzare una tappa es-va a Falcade. Ero fiducioso in una grande adesione da parte degli sci club che da tanti anni apprezzano la nostra gara e sono felicissimo di sapere che tanti ragazzi da tutta Italia saranno presenti”

L’obiettivo di Pietro Vitalini, fortissimo discesista della Nazionale italiana, fin da quando ha ideato lo Speed Contest è di approcciare i bambini alla velocità in contesti elettrizzanti con un’attenzione primaria alla sicurezza.

“La sicurezza quando si parla di giovani sciatori viene prima di tutto – dice Vitalini -. Il messaggio che cerco sempre di trasmettere ai ragazzi è che in gara o in allenamento con il casco e le protezioni adeguate si possono raggiungere velocità importanti in completa sicurezza; invece al di fuori dei percorsi agonistici, quando si condivide la pista con i turisti, bisogna limitare la velocità.

Nel Vitalini Start Contest del 12 agosto gli atleti non raggiungeranno velocità così elevate come negli Speed Contest dove gli atleti toccano anche la velocità massima di 100 km/h, ma sarà comunque fondamentale uscire bene dal cancelletto mettersi in posizione

cercando l’ aerodinamicità per ottenere un buon risultato.”

Lo sci è questione di secondi, anzi di centesimi. I centesimi alle volte si perdono proprio nella primissima fase che coincide con l’uscita dal cancelletto. Una brutta partenza, soprattutto in discesa, è molto compromettente.

Programma dell’ evento.

La gara è aperta ai ragazzi degli sci club categorie cuccioli, ragazzi e allievi. Il check-in e le registrazioni avranno luogo il giorno dell’evento dalle 10.45 alle 11.30 presso il campo di gara. Dalle 11.00 alle 13.00 tutti gli atleti potranno testare la pista. Dalle 13.30 inizierà il contest.

Il format prevede la possibilità per ciascun atleta di effettuare tre partenze; si considererà la migliore ai fini della classifica. Tra gli sci club iscritti, oltre ai ragazzi dello Ski College Veneto e dello Sci Club Val Biois che faranno gli onori di casa, ci saranno, tra gli altri, i ragazzi dell’agonistica Sportmarket, Ski Team Vallata Feltrina, Mon8 Pallidi, Ski Team Alta Badia, Ski Team Fassa, Sorapiss e Sci Club Orsello da Roma.

La gara sarà organizzata nel massimo rispetto del protocollo tecnico sportivo sanitario per il contenimento del contagio da virus Covid-19.

Per il successo dell’evento gli organizzatori si affidano anche al senso di responsabilità di tutto il pubblico presente.

In concomitanza con il Vitalini Start Contest, in un’area adiacente al campo da gara, alla partenza della cabinovia Molino le Buse, vi sarà la possibilità di provare gratuitamente pattini in linea Rollerblade e i nuovi frame da sci SkiRoad. L’iniziativa è promossa da Sportmarket di Cornuda Treviso, negozio di sport che dal 1973 è un punto di

riferimento nel settore dello sci, snowboard, outdoor e trail.