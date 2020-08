Guida al trading online: cos’è un segnale di trading

Oggigiorno il trading online non è più un semplice settore emergente del mondo degli investimenti, ma una certezza ben radicata, che genera milioni di dollari ogni giorno.

Il numero di utenti che si affaccia su questo settore è in continuo aumento, ma non tutti, purtroppo, riescono a produrre profitti soddisfacenti.

Questo accade per la poca conoscenza del settore, che causa errori e fraintendimenti. Ovviamente un investimento sbagliato può accadere a tutti, ma la questione è ben più complessa.

Più dell’80% degli utenti che sottoscrivono un account retail, finiscono in perdita e abbandonano il settore. si tratta di cifre importanti e da non sottovalutare.

Con l’articolo di oggi cercheremo di capire in che modo è possibile migliorare la qualità dei propri investimenti, analizzando un aspetto molto importante del trading online: i segnali di trading.

Il trading online è, come molti sapranno, un settore molto complesso e una buona comprensione di aspetti tecnici è fondamentale per diventare dei trader di buon livello.

Vediamo allora cos’è un segnale di trading e come ottenerne uno di qualità.

Guida trading online: cos’è un segnale di trading

Nel trading online rimanere sempre aggiornati e conoscere tutte le news più importanti è la base per ottenere profitti.

Quando si individua un asset su cui investire si dovrà conoscere ogni aspetto importante o che ne possa influenzare le quotazioni in borsa.

Ottenere queste notizie non è semplice, soprattutto perché le ultime dai mercati non sempre arrivano ai trader con il giusto tempismo

Agire con il giusto timing è, però, fondamentale: è in questo panorama che nascono i segnali di trading.

Un segnale di trading non è altro che un’informazione, che può essere di molti tipi diversi, che avvisa l’utente su quando bisogna investire o quando bisogna chiudere un’operazione.

Per fare un esempio, i segnali per forex trading vanno ad analizzare grafici e andamenti di una coppia valutaria, rilevando possibili segni di conversione di un trend attraverso vari indicatori, così da comprendere i migliori punti di ingresso o uscita.

Ora, segnali di trading esistono di varie tipologie e su vari asset diversi. Le tipologie più importanti sono:

segnali di trading gratuiti;

segnali di trading a pagamento;

segnali di trading sviluppati autonomamente;

segnali di trading automatici o algoritmici.

Chiariamo subito che non si tratta di una classificazione qualitativa, ma solo di natura. Un segnale a pagamento non sarà per forza di cose migliore di uno gratuito, così come un segnale automatico non necessariamente è più preciso di uno sviluppato di persona.

Contrariamente a ciò che molti pensano, i segnali di trading gratuiti sono decisamente utili, proprio perché non richiedono costi per ottenerli.

Ma dove si possono trovare i migliori segnali sul forex gratuiti?

Dove ottenere i migliori segnali gratuiti

Partiamo subito da un’importante premessa. Per coloro che non hanno molta esperienza con il trading online i segnali gratuiti sono maggiormente consigliati.

Nelle prime fasi sarà utile contenere le spese, dunque meglio evitare di acquistare costosi segnali a pagamento, che potrebbero risultare anche identici a quelli gratuiti.

Per ottenere i migliori segnali gratuiti ci sono vari metodi, ma il più semplice è di certo quello di affidarsi al proprio broker.

Moltissime delle migliori piattaforme spesso offrono segnali di alta qualità, senza richiedere alcuna spesa ai propri utenti.

Alcuni broker collaborano con importanti analisti finanziari, i quali si occupano proprio di redigere questi segnali, messi poi a disposizione agli utenti.

Inoltre, broker con specifiche piattaforme, dispongono anche di segnali automatici, che vengono sviluppati da appositi bot dotati di livelli di precisione molto alti.

Tutto ciò non deve far dimenticare l’importanza di una formazione teorica solida e completa: solo coloro che studiano a fondo il trading online potranno sfruttare adeguatamente i migliori segnali di trading in circolazione.

Si tratta di strumenti utili, ma inefficaci se utilizzati da coloro che non conoscono per niente il mondo degli investimenti online, pertanto studio e formazione devono sempre accompagnare il trader nella sua attività.