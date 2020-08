Matteo Sponga è il nuovo direttore di Medicina Legale dell’Ulss Dolomiti

Matteo Sponga è stato nominato direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Legale dell’Ulss Dolomiti.

L’UOC di Medicina Legale, afferente al Dipartimento di Prevenzione, svolge le funzioni di accertamento sanitario sulla persona per la verifica della presenza di requisiti previsti dalla normativa.

Il dottor Matteo Sponga è nato a Belluno nel 1977, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Trieste nel 2002 e qui ha conseguito la specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni nel 2006.

Ha inizialmente presieduto le commissioni per l’invalidità civile presso alcune aziende sanitarie della Regione Veneto (Belluno, nelle sedi di Agordo e Pieve di Cadore; Feltre e Asolo).

Ha intrapreso la carriera presso ex l’ulss 2 di Feltre nell’ambito di una ricerca sanitaria finalizzata sulla gestione del rischio clinico nel 2008. Successivamente, nel 2010, è stato assunto con un incarico di dirigente medico di medicina legale presso la direzione medica dell’ospedale di Feltre occupandosi prevalentemente di medicina legale ospedaliera e territoriale, appropriatezza e gestione del rischio clinico.

Ha svolto le funzioni di responsabile della sicurezza del paziente e di responsabile della prevenzione della corruzione.

Dopo un periodo di servizio presso il Ministero della Salute – Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera di Trieste, durante il quale si è occupato prevalentemente di prevenzione della diffusione internazionale di malattie e di accertamenti anche a contenuto medico legale, ha ripreso servizio presso questa Azienda dal dicembre 2019 presso la Direzione medica del distretto di Feltre.