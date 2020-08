Calici di Stelle. Venerdì nel centro storico di Feltre la rassegna dei vini pregiati del Feltrino

La suggestiva cornice del centro storico di Feltre ospiterà per la prima volta la manifestazione “Calici di Stelle”. L’appuntamento con i pregiati vini del Consorzio Coste del Feltrino è fissato per venerdì 7 agosto 2020 dalle 19.00 alle 23.00. L’organizzazione dell’evento è a cura dell’Associazione Palio Città di Feltre, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il consorzio vitivinicolo “Coste del Feltrino”.

La manifestazione, molto nota a livello nazionale, si basa sulla degustazione di vini di produzione locale, prodotti dalle cantine, che per l’edizione feltrina saranno l’Azienda Agricola Bonan Marco, la Tenuta Croda Rossa, l’Azienda Agricola Guarnieri, la Società Agricola De Bacco, la Società Agricola Pian Delle Vette e la Società Agricola Altor.

Il costo della serata sarà di 15 euro e darà diritto alla sacchetta porta bicchiere, al calice ricordo della manifestazione e a 10 winecoin, gettoni che possono essere utilizzati a piacimento degli utenti per la degustazione dei vini, con gli assaggi che avranno un valore di 1 winecoin e i calici tra 2 e 3 winecoin.

Grazie alla collaborazione con il mondo del Palio saranno presenti anche alcuni intrattenimenti medievali, in particolare è prevista l’esibizione degli sbandieratori del Quartiere Port’Oria.

“Siamo felici di avviare questa nuova collaborazione, ha dichiarato il presidente Eugenio Tamburrino, e di portare a Feltre una manifestazione di rilevanza nazionale, che in provincia finora era presente solo a Cortina.

Il legame tra Palio e tradizione enogastronomica è parte della nostra storia, dato che la coltivazione della vite nel Feltrino risale al Cinquecento, come testimoniato da documenti d’archivio. Crediamo molto in questo abbinamento tra Palio e enogastronomia, che altrove – tra tutti gli esempi penso ad Asti – ha avuto enorme successo ed è entrato nel calendario paliesco”.

Enzo Guarnieri, presidente del “Consorzio Coste” del Feltrino, ha sottolineato che il Consorzio partecipa con entusiasmo e orgoglio a questa prestigiosa iniziativa che riporta la Città di Feltre nel circuito delle grandi manifestazioni legate alla cultura del vino. Sarà una grande occasione per far conoscere ancor meglio la ricchezza, la varietà e la complessità delle nostre produzioni”.

Manuel Sacchet, presidente Consiglio Comunale, ha aggiunto: “Ringrazio di cuore il Consorzio, l’ente Palio e tutte le realtà coinvolte in questa prima edizione di “Calici di stelle”, augurando a tutti una piacevole serata. Piazza Maggiore e le stelle saranno la cornice perfetta per questo nuovo evento organizzato a Feltre, una manifestazione che ci auguriamo diventi data fissa del nostro calendario cittadino, un appuntamento con il quale vorremmo promuovere e far conoscere a feltrini e turisti le cantine e i prodotti enologici del nostro territorio.”