Belluno, messa in sicurezza di Via Tiziano Vecellio: aggiudicato il contributo regionale

Il progetto di messa in sicurezza di Via Tiziano Vecellio presentato dal Comune di Belluno lo scorso marzo ha ottenuto il contributo dalla Regione Veneto grazie al nono posto – sui 300 progetti presentati – ottenuto nella graduatoria del bando 2020 dedicato alle “iniziative a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

La notizia, inizialmente attesa per metà giugno e poi inevitabilmente slittata di qualche settimana a causa dell’emergenza Covid-19, è arrivata in questi giorni a Palazzo Rosso.

600mila euro il costo dell’intero intervento: 270mila euro il contributo in arrivo da Venezia, 330mila gli euro che saranno messi a disposizione dal Comune di Belluno.

Il progetto, dal nome “Ammodernamento della viabilità e realizzazione di una pista pedonale lungo Via Tiziano Vecellio”, prevede la realizzazione di opere di sicurezza e di un marciapiede che sorgerà sul lato sinistro della strada procedendo in direzione Ponte nelle Alpi tra la rotatoria di Nogarè e la prima laterale dopo Via Masi Simonetti.

Per quanto riguarda le tempistiche, ora dovrà essere siglato un accordo di programma con la Regione; da quel momento scatteranno i 18 mesi richiesti dal bando per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e in particolare dell’assessore ai lavori pubblici per l’esito del bando che porterà alla realizzazione di un intervento, richiesto dagli stessi cittadini e residenti, che andrà a migliorare sensibilmente la sicurezza di una strada caratterizzata purtroppo anche da un’alta incidentalità.