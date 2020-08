Atelier Estate 2020, tra acqua e vette, nell’architettura del Nord-Est

E’ in edicola Atelier Estate 2020, la rivista specializzata di architettura e design, distribuito in Veneto, Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia, stampato in 40mila copie.

“In questo numero vogliamo osservare il mondo da un’altra prospettiva e dare spazio alla bellezza che si cela in stili diversi” scrive Francesca Cresta, direttore editoriale del semestrale, nell’introdurre un’autentica rassegna di eccellenze stilistiche attraverso un viaggio virtuale dalle coste assolate alle innevate cime dolomitiche.

In primo piano l’eleganza architettonica e i seducenti dettagli dell’Hotel Mama a Zermatt in Svizzera, passando per una serie di immobili di prestigio del Nord-Est dove il leitmotiv dell’abitare è imperniato su criteri di sofisticata innovazione, creatività, bellezza, benessere, sostenibilità e armonia negli spazi.

Case da sogno, nidi formidabili, con quell’interior design esclusivo e quell’insuperabile gusto del Made in Italy.

La rivista Atelier si trova anche nelle sale Vip degli aeroporti Marco Polo di Venezia, Canova di Treviso e Catullo di Verona, a Cortina d’Ampezzo, negli hotel 4 e 5 stelle, nei migliori ristoranti e locali, negli studi professionali e showroom e nelle fiere.