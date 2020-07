Lago Film Fest 2020. Incanto e stupore a Revine Lago: gli abitanti del borgo aprono le finestre delle loro case per ospitare le video installazioni

Revine Lago, 28 luglio 2020 – Continuano i sold out del Lago Film Fest il festival di cinema indipendente che conquista il suo primo weekend di proiezioni che, nonostante tutte le restrizioni imposte dal caso Covid-19, riscuote un enorme successo di pubblico coronando ogni serata con un tutto esaurito, dimostrando ancora una volta che la curiosità e

l’interesse nei confronti della cultura e, in questo caso, del cinema sono difficili da

arrestare.

Oltre al grande afflusso di audience adulta alle proiezioni in concorso nelle

diverse categorie (Internazionali, Nazionali, Nuovi segni e Regione del Veneto),

risulta estremamente apprezzata anche l’arena Unicef dedicata a bambini e ragazzi

con corti selezionati appositamente in base alle fasce d’età.

Lago Film Fest in questa 16ma edizione così speciale, intima ed essenziale, prende

inoltre l’importante decisione di non calare il sipario su quei luoghi che sono stati il

palcoscenico delle rassegne precedenti, scegliendo di non spegnere quelle luci

soffuse che hanno sempre caratterizzato le viuzze del borgo con un’atmosfera

sospesa tra realtà e favola. Lago Film Fest 2020 sarà quindi arricchito da un‘esperienza

sensazionale che si è scelto di chiamare “Festival Diffuso”, che vedrà disseminate

nel paese una serie di installazioni artistiche che vanno a mimetizzarsi nel paesaggio

urbano e di cui gli spettatori potranno fruire tramite un percorso che si fa ponte tra il

festival che c’è stato, che c’è e che ci sarà.

“Non volevamo arrenderci all’idea di un borgo spento dopo 16 anni di festival – commenta Carlo Migotto, direttore artistico del festival con Viviana Carlet e Morena Faverin – abbiamo quindi raccolto l’invito di molti abitanti del paese che ci hanno messo a disposizione finestre e facciate delle case. Per la prima volta dopo quindici

anni il borgo di Lago non sarà “luogo di assembramento”. Vicoli e i cortili non ospiteranno performance, concerti o proiezioni. Tutto accadrà in riva al lago.

Nonostante ciò, abbiamo deciso di continuare a fare quello che abbiamo sempre

fatto: reinventare il paesaggio e trasformarlo in luogo di fruizione artistica. Il pubblico

del festival sarà invitato a visitare il borgo di Lago e scoprire una serie di interventi

artistici nascosti nel paesaggio urbano. Ne è venuto fuori un progetto incredibile che

sta incantando il pubblico tutte le sere.

Lago Film Fest 2020 si va a reinventare inoltre anche dal punto di vista della giuria, rendendo spettatori grandi e piccini protagonisti fondamentali del festival, regalando loro

l’occasione di mettersi in gioco in qualità di giudici, decretando così i film vincitori

dell’evento. Per chi fosse poi impossibilitato nel seguire le proiezioni fisicamente è

fornita l’occasione di acquistare un virtual pass, di cui sono già trecento gli attuali

fruitori, che permette di partecipare in tempo reale al festival.

Date le numerose adesioni alle dieci serate totali che vanno a costituire LFF2020,

che si concluderanno definitivamente il 3 di Agosto, è caldamente consigliato di

assicurarsi un posto a sedere sotto le stelle della magnifica location del festival che

quest’anno sarà concentrata nell’area archeologica Livelet, in località Lago. Tramite

la piattaforma online dedicata all’evento, www.lff2020.com, è infatti possibile

garantire la prenotazione della propria seduta e – in caso di pioggia – è assicurata la

possibilità di guardare i film in streaming, avendo così l’occasione di godere

dell’esperienza in tutta sicurezza e comodità.

Un grande successo dunque per l’appena inaugurata edizione di Lago Film Fest e

per la sua opera di resistenza culturale che vede nascere sulla riva del lago di

Revine-Lago quella che è la sala cinematografica all’aperto più suggestiva d’Italia,

proiettando i cortometraggi nati dal genio di registi emergenti e non su uno schermo

king-size di 80 metri quadri.

LFF infatti sorprende ed incanta lo spettatore ogni edizione più della precedente,

regalando sensazioni indimenticabili che resteranno indelebili nella memoria,

superando ogni ostacolo e crescendo giorno dopo giorno”.