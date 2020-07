RDS Play on Tour 2020. Venerdì la tappa a Belluno

Appuntamento venerdì alle ore 17 sul piazzale del Nevegal e alle ore 21 in piazza dei Martiri a Belluno, con la musica e lo staff di RDS. Che raggiungerà tantissime località italiane per stringerci in un abbraccio che ci aiuterà a ripartire con energia. Anche quest’anno l’RDS Play On Tour 2020 partirà, ma con una veste nuova, itinerante, per animare l’estate del Bel Paese!

Un RDS PLAY ON TOUR completamente nuovo per questo 2020 da reinventare tutti insieme: musica, intrattenimento e divertimento per tutta l’Italia.

Un vero e proprio road tour in viaggio per la penisola che partirà il 23 luglio e raggiungerà tante località su tutto il territorio italiano, non solo balneari, abbracciando quante più regioni possibili, in questo periodo che segna per tutti una ripartenza con il pieno di energia!

Le Tappe

23 luglio – Lombardia: Monza – Crema – Salò

24 luglio – Veneto: Jesolo – Nevegal – Belluno

25 luglio – Romagna: Cattolica – Milano Marittima – Cervia

26 luglio – Marche e Abruzzo: San Benedetto del Tronto – San Salvo

28 luglio – Puglia: Vieste – Mola di Bari

30 luglio – Campania: Benevento

31 luglio – Lazio: Formia – Cerveteri

1 agosto – Toscana: Porto Ercole – Firenze

2 agosto – Liguria: Albisola – Pietra Ligure – Loano

4 agosto – Liguria: Genova

4 agosto – Lombardia: Milano