Collaudato il percorso della 46ma Alpe del Nevegal. Fra gli iscritti il campionissimo Simone Faggioli

Ieri mattina il percorso di gara della 46^ Alpe del Nevegal è stato collaudato. Al sopralluogo, convocato da Veneto Strade, ente gestore della viabilità, hanno presenziato le

autorità competenti, i rappresentanti di Tre Cime Promotor Asd e dell’Automobile club Belluno. Il collaudo del tracciato – i classici 5.500 metri che dalla piana di Caleipo si inerpicano fino all’Alpe in Fiore, superando un dislivello di 526 metri con una pendenza media del 9,56%, rappresenta un’altra – fondamentale tappa di avvicinamento alla tre giorni motoristica che, dal 7 al 9 agosto prossimi, vedrà il Nevegal divenire teatro dell’attesissima prova inaugurale del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020.

Non appena i lavori di sfalcio erba delle pertinenze stradali saranno terminati, lungo la strada provinciale 31 inizieranno gli allestimenti degli apprestamenti di sicurezza che faranno dell’arteria bellunese un eccellente e sicuro campo di gara, pronto per ospitare le sfide sul filo dei centesimi di secondo fra i migliori interpreti della specialità. Fra questi, che aumentano di ora in ora, spicca il nome di Simone Faggioli. Al volante della Norma M20 RC il campionissimo fiorentino, vincitore di ben 13 titoli tricolori e 11 allori continentali, celebrerà il suo debutto assoluto all’Alpe del Nevegal.