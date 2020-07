RDS Play on Tour Summer 2020. Doppia tappa in Nevegal e in piazza dei Martiri

Doppia tappa bellunese per RDS Play on Tour Summer 2020, che vedrà una delle più ascoltate emittenti radiofoniche nazionali – la seconda a livello assoluto, stando agli ultimi rilevamenti – impegnata in 12 tappe attraverso l’Italia dal 23 luglio al 4 agosto: l’appuntamento, che per la prima volta arriva a Belluno, è per il pomeriggio e la sera di venerdì 24 luglio, prima sul piazzale del Nevegal e poi in Piazza dei Martiri.

«Siamo tra le prime località ad ospitare l’edizione 2020 del programma e tra le pochissime ad avere ben due appuntamenti nella stessa giornata, in un calendario che vede presenti grandi località del turismo estivo. – commenta l’assessore al turismo Yuki d’Emilia – Sarà una grande occasione di promozione, visto che entrambi gli spettacoli avranno anche dei collegamenti in diretta con gli studi di RDS che, ricordiamo, fa registrare oltre 5,5 milioni di ascoltatori ogni giorno; si tratta di una grande vetrina nazionale, ed è per questo che abbiamo insistito con gli organizzatori affinché venisse organizzata anche in Nevegal».

Via alla festa alle 18.00 di venerdì con dj, spettacoli, intrattenimento musicale che animeranno il piazzale dell’alpe cittadina; alle 21.30, poi, si replica in Piazza dei Martiri. «Visto l’importante afflusso di turisti che stiamo registrando in questi giorni in Nevegal e l’annunciato arrivo del caldo torrido proprio per la prossima settimana, confidiamo che in molti, pur nel rispetto del distanziamento e delle norme sugli assembramenti, salgano sul nostro colle per partecipare a questa grande festa», conclude d’Emilia.

Rds Play on Tour Summer 2020 parte il 23 luglio dalla Lombardia con le prime tappe di Monza, Crema e Salò per poi proseguire in tutta la Penisola. Il nuovo format itinerante abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi. Una carovana di auto targate RDS toccherà, infatti, moltissime località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle vie delle nostre città, grazie al supporto e alle molteplici attività degli sponsor Menarini Sustenium, Rigoni di Asiago, Università eCampus, Martino Cous Cous, Acqua oligominerale Rocchetta e Locauto (Partner Automotive), IltuoScudo.it (Technical sponsor) e Decathlon (Technical sponsor).

Queste le prime tappe annunciate:

23 luglio (Lombardia): Monza – Crema – Salò

24 luglio (Veneto): Jesolo – Nevegal – Belluno

25 luglio (Romagna): Cattolica – Milano Marittima – Cervia

26 luglio (Marche e Abruzzo): San Benedetto del Tronto – San Salvo

28 luglio (Puglia): Vieste – Mola di Bari

30 luglio (Campania): Benevento

31 luglio (Lazio): Formia – Cerveteri

1 agosto (Toscana): Porto Ecole – Firenze

2 agosto (Liguria): Albisola – Pietra Ligure – Loano

3 agosto (Liguria): Genova

4 agosto (Lombardia): Milano