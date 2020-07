Emergenza Covid. Chi rientra da Paesi extra UE deve avvisare il Dipartimento di Prevenzione Belluno

L’Ulss Dolomiti ricorda la necessità di contattare il Dipartimento di Prevenzione per le dovute valutazioni, in base alle normative nazionali e regionali, in caso di ingresso o rientro in provincia da paesi diversi da quelli indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020 del Presidente della Regione Veneto.

Il numero da contattare è lo 0437/514343 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Si ricorda che la stessa ordinanza stabilisce, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’obbligo dell’isolamento fiduciario per 14 giorni, in caso di ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da:

1. Austria 2. Belgio 3. Bulgaria 4. Svizzera 5. Cipro 6. Repubblica Ceca 7. Germania 8. Danimarca 9. Estonia 10. Grecia 11. Spagna 12. Finlandia 13. Francia 14. Croazia 15. Ungheria 16. Irlanda 17. Islanda 18. Italia 19. Liechtenstein 20. Lituania 21. Lussemburgo 22. Lettonia 23. Malta 24. Paesi Bassi 25. Norvegia 26. Polonia 27. Portogallo 28. Romania 29. Svezia 30. Slovenia 31. Slovacchia 32. Regno Unito e Irlanda del Nord 33. Andorra 34. Principato di Monaco 35. Repubblica di San Marino 36. Stato della Città del Vaticano

(Allegato 1 all’Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020)