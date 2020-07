Cos’è l’interesse composto? Quali vantaggi offre?

Nel settore degli investimenti esiste una tecnica poco sfruttata, ma estremamente vantaggiosa. Stiamo parlando dell’interesse composto, ovvero quello che può essere considerato il modo migliore per lavorare sull’incremento dei propri capitali.

In questa guida parliamo proprio dei vantaggi dell’interesse composto e delle possibilità di usare questa tecnica di uso dei risparmi a proprio vantaggio anche in altri settori come quello del trading online.

Per approfondire l’argomento, si consiglia di consultare la guida elaborata da investireinborsa.me: un sito web di riferimento per i traders italiani.

Interesse composto: cos’è?

Partendo dalle basi, è bene fornire una corretta definizione di quello che, nel mondo delle finanze, è conosciuto come interesse composto.

In termini semplici, partendo dal concetto di interesse, s’intende quello che un trader ottiene a fine anno dalla propria attività.

Il capitale a propria disposizione resta costante, e alla fine, si aggiungono gli interessi per coprire eventuali spese.

Per interesse composto, invece, si intende reinvestire gli interessi da aggiungere al capitale di partenza.

Per quanto possa sembrare complesso, è un metodo che segue delle precise formule. Gran parte dei traders ne fanno uso perché, sul lungo periodo, potrebbe apportare degli evidenti vantaggi alle proprie finanze.

Perché applicare l’interesse composto al trading?

Il trading online ha il merito di aver reso accessibile il mondo degli investimenti anche a piccoli traders indipendenti.

Ciò vuol dire che, avvalendosi di una piattaforma CFD autorizzata e regolamentata, si potrà iniziare ad investire anche con piccoli capitali.

Iniziare da una somma esigua, come ad esempio 100 euro significa reggere meglio eventuali perdite, così da poter innalzare la propensione al rischio.

Naturalmente, per i principianti potrebbe essere complesso iniziare a gestire in autonomia il proprio denaro e capire in che modo applicare l’interesse composto.

Per questa ragione, l’articolo proseguirà esplicando come iniziare grazie ad una delle piattaforme migliori per fare trading online: eToro.

Interesse composto: affiancarlo al copy trading di eToro

Una delle funzioni più innovative del trading online è stata introdotta dal leader nel settore eToro.

In termini semplici, il copy trading è uno strumento gratuito col quale selezionare degli investitori da seguire.

Si tratta di popular investor, cioè dei traders più performanti della piattaforma. Una volta selezionati, la piattaforma replicherà automaticamente, sul proprio profilo, le operazioni da loro effettuate.

Si consiglia di seguire almeno 5/6 traders per attuare una delle strategie basilari del trading: la diversificazione; efficace per ridurre i margini di rischio.

Nel caso in cui si investisse, ad esempio, 1.000 euro, ci potrebbe essere un interesse mensile pari al 10%. Per quanto possa sembrare una cifra elevata, in realtà molti esperti che operano su eToro registrano tali rendimenti annualmente.

A fine anno, applicando l’interesse composto, si potrà ottenere un profitto in aumento del +280%.

Ciò significa che tale metodo può rivelarsi davvero soddisfacente, soprattutto quando si è traders alle prime armi.

Interesse composto: conclusioni

E’ chiaro che, attualmente, si registrano degli interessi davvero bassi, a prescindere dal livello operativo con cui si fa trading online.

Tuttavia, predisponendosi maggiormente al rischio, soprattutto se si inizia con un deposito basso, l’interesse composto darà i suoi frutti.

Nel caso di eToro sarà sufficiente versare 200 euro, ma spesso è possibile iniziare anche con meno.

Il copy trading potrebbe rivelarsi la scelta migliore per iniziare ad ottenere risultati e, annualmente, incrementarli grazie a questo metodo.

Bisogna specificare che è opportuno scegliere i popular investor i cui risultati sono positivi e diversificare la propria scelta. La piattaforma rende visibili i rendimenti ottenuti nel passato, così da semplificare la selezione personale di quelli che sembrano gli esperti più adatti al proprio piano di trading.

Infine, eToro propone un conto demo gratuito. Si tratta semplicemente di una simulazione che non richiede l’uso di denaro reale.

In tal modo, ogni trader potrà testare come funziona il metodo dell’interesse composto applicato al copy trading senza correre alcun rischio.