Acc Wanbao. Incontro in Regione con istituti di credito. Donazzan: “La Regione lavora per fare sistema sul piano industriale di rilancio

Venezia, 7 luglio 2020 Oggi, alla presenza dell’assessore regionale Elena Donazzan, assistita dall’Unità di crisi aziendali e da Veneto Sviluppo, si è svolto l’incontro tra Acc Wanbao, il polo dei compressori per frigoriferi di Mel attualmente in amministrazione straordinaria, e i principali istituti di credito operanti in Veneto.

L’incontro, al quale hanno partecipato tutti gli istituto di credito invitati, è stato un momento di approfondimento delle linee di sviluppo che sono state messe in campo dall’amministrazione straordinaria ai fini del rilancio produttivo dello stabilimento di Borgo Valbelluna. Il piano nei giorni scorsi era già stato oggetto di attenzione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico e della Regione stessa.

“Oggi è stato un incontro importante con il mondo bancario che opera in Veneto – fa sapere l’assessore – che abbiamo voluto coinvolgere in una azione di sistema ad ampio raggio, tesa a sostenere fattivamente una realtà industriale quale quella di Mel, che è inserita nella filiera nazionale e internazionale dell’elettrodomestico, strategica per il Nordest e per l’intero Paese”.