Acc, D’Incà: “Da Castro un piano industriale lungimirante”

“Il piano industriale illustrato dal commissario straordinario Maurizio Castro, conferma tutte le potenzialità del sito produttivo di Mel: in poche settimane sono stati fatti grandi passi in avanti per il rilancio dell’Acc e la strategia adottata rappresenta un segnale positivo per lo stabilimento e per il nostro territorio”.

Lo afferma Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, al termine dell’incontro in videoconferenza tra il commissario Maurizio Castro, le organizzazioni sindacali, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Veneto.

“Il piano industriale – prosegue D’Incà – è sicuramente ambizioso e lungimirante e si fonda sullo studio e sulla ricerca di nuovi mercati, sull’aumento dei volumi con una nuova tipologia di compressore a velocità variabile ad alte prestazioni e su un consolidamento del rapporto con i clienti e fornitori. Il piano ha una visione di rilancio anche grazie alla posizione strategica dell’azienda e a un forte radicamento sul territorio: i dipendenti stanno continuando a dare il massimo, hanno una grande professionalità e un forte senso di appartenenza”.

Secondo D’Incà, “è importante considerare i risultati positivi ottenuti in questi mesi: dal grande lavoro istituzionale alla nomina di un commissario giudiziale, fino alla nomina di Maurizio Castro come commissario straordinario, senza dimenticare l’importante accordo di cooperazione tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni e le nuove assunzioni con il rientro dei dipendenti che erano stati licenziati nel 2018. In questo momento è importante fare comprendere a tutti gli interlocutori esterni la capacità produttiva e la qualità che l’Acc può garantire, fornendo un prodotto innovativo e competitivo. Il governo segue con attenzione la vicenda legata al sito di Borgo Valbelluna e il Ministero dello Sviluppo Economico continua a lavorare per valorizzare un’azienda strategica per il territorio e per il nostro Paese”.