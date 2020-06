Luca Michelli vince il 25mo Premio nazionale Student Television Awards 2020

Londra, 26.06.2020 – Il bellunese Luca Michelli è stato proclamato dalla Royal Television Society (uno dei principali enti britannici per la promozione dell’arte e della scienza della televisione e dei media) vincitore del prestigioso 25° Premio nazionale Student Television Awards 2020, che celebra la migliore opera audiovisiva post-laurea creata da studenti di tutto il Regno Unito e Irlanda.

Il riconoscimento vuole premiare l’eccellenza nelle abilità cinematografiche degli studenti di 13 delle università più prestigiose inglesi e irlandesi.

Il riconoscimento è stato assegnato il 26 giugno 2020 al short film “Ufo”. Luca Michelli ha svolto il ruolo di direttore della fotografia del cortometraggio diretto dal regista Harvey Gardner e prodotto da Reece Steel per la categoria post-laurea (master) di Dramma.

L’evento, inusualmente trasmesso in streaming a causa del Covid19, è stato organizzato da Motion Content Group, importante società globale di produzione e investimenti multimediali con sede a Londra e Los Angeles, e patrocinato dalla BBC e da SKY Tv.

Motivazione e proclamazione del premio:

“UFO è un film meravigliosamente originale e insolito, elogiato all’unanimità per la sua storia inaspettatamente commovente e toccante, raccontato con audacia e spirito visivamente reali. L’equilibrio tra l’animazione surrealista, una sceneggiatura ingannevolmente emotiva, i personaggi accattivanti e le interpretazioni silenziosamente sincere sono il vero motivo del riconoscimento”

“Siamo orgogliosi oggi di riconoscere e celebrare il nuovo talento che entrerà nel settore cinematografico e televisivo. Congratulazioni a tutti i vincitori”. Ha dichiarato Siobhan Greene, amministratore delegato e presidente degli RTS Student Television Awards.

Luca Michelli

Bellunese classe 1994 trasferito a Glasgow, dopo il diploma conseguito al Liceo scientifico Galilei di Belluno, per seguire gli studi universitari e post-universitari all’ University of West of Scotland di Business & Creative Industries in ‘Filmmaking and screen writing’. Laureato nel 2018 in Bachelor of Arts with Honours First Class ha successivamente portato a termine nel 2019 un Master specialistico in Filmmaking. Attualmente lavora in alcuni set cinematografici inglesi e produce per alcune aziende video commerciali.