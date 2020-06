Definito in Prefettura il piano per la sicurezza stradale in vista della stagione estiva

Si è tenuta oggi, in Prefettura, una riunione per l’esame delle misure a tutela delle sicurezza stradale e per la gestione delle emergenze di viabilità in vista della stagione estiva.

All’incontro, presieduto dal prefetto, Adriana Cogode, hanno preso parte il questore, i rappresentati dei Comandi provinciali di Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, il dirigente della Sezione Polizia stradale di Belluno, i sindaci dei Comuni di Belluno, Feltre, Soverzene, Valle di Cadore, Ospitale di Cadore, nonché i rappresentanti dei Comuni di Auronzo, Agordo, Cortina d’Ampezzo, Vodo, Borca di Cadore, Ponte nelle Alpi, di Anas e Veneto Strade.

Durante il vertice è stata da tutti condivisa l’esigenza di un’attenta pianificazione, con il coinvolgimento di tutte le componenti interessate, sia sotto il profilo della prevenzione degli incidenti e del contrasto ai comportamenti scorretti alla guida che di quello più strettamente attinente alla gestione della viabilità, spesso congestionata nei fine settimana.

Per quel che concerne il primo aspetto si è stabilito di istituire un tavolo tecnico, coordinato dalla Questura di Belluno, per l’organizzazione di mirati servizi di polizia stradale volti a contrastare i comportamenti scorretti alla guida e, in particolare, l’alta velocità, l’uso del cellulare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nei prossimi mesi si procederà inoltre all’aggiornamento del decreto prefettizio di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il rilevamento dell’eccesso di velocità in assenza degli operatori di polizia, rafforzando il coordinamento dei servizi, da parte della Polizia stradale, in detto settore di intervento.

Per quanto riguarda, invece, la gestione della viabilità, la Polizia stradale procederà ad individuare le giornate e le direttrici viarie in cui è previsto un più elevato flusso veicolare.

Nell’ambito di un apposito tavolo tecnico saranno individuate le iniziative da assumere per la corretta regolazione del traffico ed in caso di congestionamento della circolazione.

Sul punto, saranno inoltre avviate specifiche campagne informative con tutti i consigli utili da seguire, ivi compresa l’indicazione degli eventuali itinerari alternativi, per ridurre i disagi.

Particolari accorgimenti saranno assunti lungo i numerosi tratti della rete viaria provinciale sottoposti a lavori di ammodernamento, che saranno sospesi nel weekend da Anas e Veneto strade, in tutti i casi in cui ciò sia tecnicamente possibile, al fine di favorire la fluidità del traffico.

In tutti quel casi in cui non è ipotizzabile la rimozione del cantiere durante il fine settimana, specie lungo la SS 51 di Alemagna, saranno impiegati movieri.

Inoltre, tenuto conto che i lavori per l’adeguamento della statale di Alemagna stanno interessando anche la pista ciclabile ad essa attigua, imponendone la chiusura di alcuni tratti, sarà potenziata la segnaletica nei punti in cui i ciclisti sono momentaneamente costretti ad immettersi lungo la strada statale, fermo restando l’impegno di Anas a contenere quanto più possibile tale disagio.