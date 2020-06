Centopercentoanimalisti: Trentino, ora basta! Non ci provate ad uccidere un altro orso!

“Un Orso ‘aggredisce’ padre e figlio in Trentino, due fenomeni che sicuramente l’avranno spaventato, nulla a che spartire con la splendida famiglia che poco tempo fa aveva agito in maniera corretta. Non pareva vero a Fugatti (presidente della Provincia autonoma di Trento). Il politico leghista nelle prossime ore emanerà un’ordinanza per poter giustiziare il povero animale. La storia nella terra sanguinaria si ripete, Daniza, KJ2, M49″…

E’ quanto dichiara il Movimento Centopercentoanimalista sull’episodio riportato dai media.

“Ormai la misura è colma – prosegue la nota di Centiopercentoanimalisti – la sopportazione nostra e di tutti gli animalisti è finita! In settimana noi del Movimento Centopercentoanimalisti e alcune sigle Animaliste determinate si riuniranno per iniziare a boicottare fisicamente e legittimamente il Trentino, ma soprattutto il turismo”.