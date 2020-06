Due nuovi medici all’Ulss Dolomiti: Federica Diazzi e Maria Tura

Due nuovi medici di libera scelta: a Belluno arriva la dottoressa Federica Diazzi, ad Alano la dottoressa Maria Tura con incarico provvisorio.

In esito alle procedure di copertura delle zone carenti relative all’anno 2019, presso l’ambito territoriale dei Comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi e Soverzene verrà inserita – dal prossimo 1° luglio 2020- la dottoressa Federica Diazzi.

Il nuovo medico di assistenza primaria eserciterà la propria attività presso lo studio medico sito in Via Feltre n. 50 a Belluno. Si tratta di un incarico aggiuntivo.

Dal prossimo 30 giugno 2020, invece, la dottoressa Giulia Ganassin, pediatra di libera scelta dell’ambito territoriale dei Comuni di Feltre, Seren del Grappa, Pedavena, Alano di Piave, Quero Vas, Lamon, Sovramonte, Fonzaso e Arsiè cesserà la propria attività.

Dal 1° luglio 2020 l’assistenza medica gratuita sarà temporaneamente garantita -fino ad inserimento di un nuovo pediatra a seguito delle procedure previste dalla normativa di settore- dalla dottoressa Maria Tura presso l’ambulatorio di Alano di Piave in Via Kennedy n. 13 a Fener.

Si informa che alla dottoressa Maria Tura saranno assegnati d’ufficio tutti gli assistiti (580) della dottoressa Ganassin. Pertanto non sarà necessario che gli assistiti si rechino presso gli sportelli anagrafe di questa ULSS per effettuare la scelta di un pediatra. E’ comunque fatta salva la possibilità di effettuare un’eventuale scelta diversa tra uno dei pediatri dell’ambito territoriale sopra indicato con disponibilità di posti con modalità evidenziata nella nota che verrà inviata nei prossimi giorni ai genitori degli assistiti.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla sede distrettuale di Feltre contattando il seguente numero telefonico 0439. 883680 oppure inviando una mail al seguente indirizzo: convenzioni.anagrafe@aulss1.veneto.it