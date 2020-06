Corso base on line in 20 lezioni di istituzioni di diritto pubblico con il prof. Trabucco e il prof. De Donà

Da sabato 13 giugno dalle 10.00 alle 11.30 prende il via il corso base di istituzioni di diritto pubblico. Due incontri al mese su piattaforma Google Meet con possibilità di alcuni incontri in presenza presso l’aula convegni del Centro Consorzi di Sedico (BL) Tenuto dal prof. Daniele Trabucco, Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera

Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Dottore di Ricerca in

Istituzioni di Diritto Pubblico e dal prof. Michelangelo De Donà Associato di Storia costituzionale italiana e Storia delle Istituzioni politiche presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Dottore di Ricerca in Storia e da altri esponenti del mondo accademico, dell’avvocatura e della magistratura.

Il corso sarà suddiviso in 3 moduli per un totale di 20 lezioni al termine delle quali sarà consegnato l’attestato di Alta Formazione, rilasciato dalla Libera Accademia UNIB

Per info ed iscrizioni: altaformazione@centroconsorzi.it

+39 3791075715

I MODULO Nozioni generali:

1) Cenni di Storia costituzionale italiana

Sabato 13 giugno 2020

2) Lo Stato come ordinamento giuridico

Sabato 27 giugno 2020

3) Le fonti del diritto

Sabato 11 luglio 2020

4) La Costituzione e le leggi costituzionali

Sabato 25 luglio 2020

5) Le fonti primarie statali

Sabato 5 settembre 2020

6) Le fonti regionali

Sabato 19 settembre 2020

7) Le fonti secondarie

Sabato 3 ottobre 2020

8) Gli usi

Sabato 24 ottobre 2020

9) La Corte costituzionale e le sue funzioni

Sabato 7 novembre 2020

II MODULO Diritto Costituzionale regionale:

1) L’evoluzione del regionalismo

Sabato 21 novembre 2020

2) Regioni ordinarie e Regioni speciali

Sabato 5 dicembre 2020

3) Le competenze legislative e amministrative delle Regioni

Sabato 19 dicembre 2020

4) L’autonomia finanziaria delle Regioni

Sabato 9 gennaio 2021

5) Le questioni poste dal regionalismo differenziato: i casi di Emilia-Romagna,

Lombardia e Veneto

Sabato 23 gennaio 2021

6) Autonomia e secessione

Sabato 6 febbraio 2021

III MODULO Questioni di attualitá costituzionale: 1) Lo Stato di Diritto al tempo del

Covid-19

Sabato 20 febbraio 2021

2) I simboli religiosi nello spazio pubblico

Sabato 6 marzo 2021

3) La non punibilitá del suicidio assistito: questioni aperte

Sabato 20 marzo 2021

4) La riduzione del numero dei parlamentari

Sabato 10 aprile 2021

5) Globalizzazione e Costituzione: la deterritorializzazione del diritto

Sabato 17 aprile 2021

Costo complessivo di tutto il corso: euro 100