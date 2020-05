Parte anche a Belluno il Progetto pomodoro

Venerdì 22 maggio, giornata internazionale dedicata alla biodiversità, ha ufficialmente

preso il via un interessante progetto di sperimentazione e miglioramento genetico in

campo del pomodoro anche in provincia di Belluno. Una coltivazione, quella del

pomodoro, non certo tipica per la nostra Terra ma che sta sempre più riscuotendo

interesse da parte di tanti coltivatori e di svariati consumatori alla ricerca di sapori

“originali” o particolari.

Il progetto, totalmente autofinanziato, vede il coinvolgimento di una serie di aziende e

realtà legate all’associazione Dolomiti bio e a Naturalmente Valle di Seren.

Già da qualche anno qualche realtà locale ha iniziato una proficua collaborazione con

importanti associazioni per la tutela della biodiversità (in primis Seed Vicious) che a livello

nazionale stanno recuperando varietà tipiche italiane di pomodoro e sperimentando la

coltivazione di sementi antiche e non manipolate anche da altre aree del mondo. Visti gli

ottimi risultati ottenuti da quest’anno altre aziende e piccoli coltivatori hanno deciso di

dedicare tempo, energie e terreno a questo progetto

Grazie alla consulenza di tecnici ed esperti sono state individuate una ventina di varietà,

per lo più italiane (ma ce ne sono anche di siberiane, andine, spagnole, siriane ecc) che

verranno coltivate e monitorate assieme ad altre 4 storicamente legate al bellunese: il

cuore del professore (Belluno) il cuore Nadia (Fonzaso) il cuore Rosa (Seren del Grappa) e il Nasone.

Le sementi sono state affidate al vivaio biologico Il Ruscello di Seren del Grappa che le ha

coltivate e ha poi assegnate i vari lotti di piantine alle varie aziende interessate. Presso il

vivaio biologico verrà realizzato un campo catalogo visitabile con una trentina di varietà in

sperimentazione. Un ruolo importante nel progetto è rivestito dalle aziende: Gesti Alpestri

(Feltre) Anemos e Albero degli Alberi (Seren) i boschi del castagno (Valmorel) azienda Fagherazzi (Sedico) ed altre site in provincia di Belluno ma anche nel vicentino e padovano

Lo scopo del progetto è quello di individuare delle varietà ideali per la coltivazione nel

nostro territorio, partendo da semi antichi e riproducibili, che, come dimostrato da

svariate ricerche hanno dei valori nutritivi e sapori ben superiori ai molti ibridi e super

ibridi “creati” per soddisfare le esigenze di massima produttività (anche grazie a molta

chimica e stimolanti ormonali) delle grandi aziende.

Il progetto prevede una coltivazione sana e sostenibile, una condivisione di informazioni e

saperi tra i vari partecipanti e, se la situazione lo consentirà dei momenti di ritrovo e di

degustazioni aperte ad appassionati e interessati.

Questo progetto legato al pomodoro si affianca ad altri dedicato a varietà più tipicamente

bellunesi (mais fagioli ecc) e ci fa capire quanta sia il desiderio di sperimentazione e di

innovazione che hanno molti coltivatori bellunesi, legati a questa Terra e alle sue tradizioni

e tipicità ma anche capaci di creare rapporti a livello nazionale, costruire reti e proporre

prodotti sani, dai sapori marcati (e non insipidamente omologati) e ricchi di nutrienti.