Nevegal, qualcosa si muove. Approvato in Regione l’Odg Gidoni a sostegno del piano del Comune di Belluno

Venezia 19 mag. 2020 – “Mai come in questo momento il comparto turistico ha bisogno del sostegno delle Istituzioni. L’emergenza sanitaria ha minato alla base il futuro delle strutture turistiche delle nostre montagne: un settore fondamentale per l’economia del Veneto, se consideriamo che il turismo alpino nel solo periodo invernale vale l’11% del PIL nazionale. Il coronavirus ha fatto sì, che la stagione invernale chiudesse anzitempo. E ora la stagione estiva parte in salita. È quindi necessario fare tutto quanto in nostro potere per sostenere le nostre montagne e, in particolare, il Nevegal”.

Così Franco Gidoni, consigliere regionale del gruppo Lega, spiega con queste parole l’Ordine del giorno da lui presentato in seduta odierna, a sostegno del comprensorio sciistico del Nevegal, nel Bellunese.

“L’amministrazione comunale di Belluno, sta valutando l’idea di rientrare in possesso degli impianti sciistici del Nevegal. Questo permetterà di avviare un nuovo rilancio per questa zona che troppo è stata trascurata. La Regione del Veneto– continua il consigliere – si è già spesa per dare nuova vita a questa stazione: è in corso di esame, un Progetto di legge che prevede l’istituzione di un fondo per la valorizzazione dei comprensori sciistici. A fare da apripista, sarà il comprensorio sciistico del Nevegal, nel Bellunese, che potrà accedere in via sperimentale”. “Con il mio Odg, il Comune di Belluno avrà al suo fianco la Regione che sosterrà l’amministrazione negli interventi destinati alla manutenzione degli impianti di risalita, al loro ammodernamento e a quello dell’impianto di innevamento invernale. In questo modo permetteremo agli albergatori, e agli operatori turistici di poter recuperare quanto perso fino ad ora con la prossima stagione invernale. Speriamo, a questo punto, che anche il Comune di Belluno faccia la propria parte per rientrare in possesso degli impianti e garantire così – conclude Franco Gidoni – un futuro più luminoso all’Alpe del Nevegal”.