Le nuove regole in dieci punti. Massaro: “Siccome vogliamo tutti tornare ‘liberi’, per favore usiamo la testa”

Da oggi, lunedì 18 maggio, sono in vigore le nuove regole sulla gestione dell’emergenza Coronavirus: – Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 (Decreto: https://bit.ly/3bL9A2y )

– DPCM 17/05/2020 (testo del DPCM: https://bit.ly/2zKmcK6 – allegati al DPCM: https://bit.ly/2X0RZ1a )

– [Ordinanza della Regione Veneto n. 48 del 17/05/2020] (scaricabile qui: https://bit.ly/2zMVqAU ).

Il sindaco di Belluno Jacopo Massaro è intervenuto sulla sua pagina Facebook sintetizzando il tutto nei dieci punti che seguono.

1) in tutta Italia restano obbligatorie le distanze interpersonali di 2 metri se si fa attività sportiva, e di 1 metro per tutto il resto.

2) [solo in VENETO è obbligatorio indossare la mascherina su naso e bocca se si esce dall’abitazione; ne sono esentati:

– i minori di 6 anni;

– le persone con una disabilità che renda disagevole indossarla;

– chi fa sport intenso, solo finché lo sta facendo;

– chi soggiorna da solo in un locale non aperto al pubblico;

– chi guida autoveicoli o motoveicoli, salvo che non siano autoveicoli aziendali, nel qual caso valgono le regole del datore di lavoro]

3) [solo in VENETO è obbligatoria l’igienizzazione delle mani (ad es. con gel idroalcolico) quando si esce di casa]

4) [solo in VENETO sono vietati assembramenti pubblici e privati (come le grigliate e le feste!) salvo che con i propri conviventi]

ATTENZIONE: le regole nazionali possono essere applicate in modo differenziato dalle Regioni. E’ vero che lo Stato ha eliminato il concetto di “congiunti” (a questo faceva riferimento Conte in conferenza stampa), ma l’ordinanza n. 48 della Regione ha stabilito alla lettera B, punto n. 2: “è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata”. Quindi, di fatto, non ci si può trovare con gli amici. A meno che per “assembramento” non si intenda un gruppo di persone al di sopra di un certo numero, ma né la Regione – né nessun altro – ha stabilito una nozione esatta di “assembramento”. Chissà: magari due sole persone non sono “assembramento”, ma ad oggi non abbiamo alcun appiglio normativo.

5) in tutte le regioni, fino al 2 giugno si può girare solo nella propria regione SENZA autocertificazione. Dal 3 giugno si potrà andare in tutta Italia e in tutti i paesi della UE;

6) in tutta Italia, progressivamente, riaprono le attività produttive, commerciali, sportive, etc., ma ESCLUSIVAMENTE se riusciranno a rispettare le relative linee guida. Il decreto prevede che le linee guida siano dettate dalle Regioni [da noi si devono guardare gli allegati 1 e 2 della ordinanza regionale n. 48] o, in mancanza, le linee guida nazionali (ad esempio allegate al DPCM 17/05/2020).

Per esempio, SE e QUANDO si saranno riorganizzati secondo le linee guida, potranno riaprire:

– i giochi per bambini nei parchi;

– dal 25/05 le piscine e le palestre;

– dal 14/06 Cinema, Teatri e centri estivi.

Restano per ora chiusi gli impianti dei comprensori sciistici, i centri termali e i centri benessere.

8) il trasporto pubblico locale riprenderà progressivamente sulla base degli standard e dell’organizzazione dettata dalla Regione Veneto.

ATTENZIONE: gli standard richiesti per i giochi nei parchi, per gli autobus, per i centri estivi, per le piscine etc. sono elevatissimi. Tutto, quindi, ripartirà molto lentamente.

9) chi entrerà in contatto con una persona contagiata sarà messo in quarantena obbligatoria. STATE ATTENTI se non volete essere rinchiusi di nuovo! Dobbiamo usare prudenza e buon senso.

10) se i contagi riprenderanno in modo deciso, lo Stato, la Regione o il Comune potranno decidere la chiusura di attività o altre misure restrittive.

Siccome vogliamo tutti tornare “liberi” – conclude il sindaco di Belluno – per favore usiamo la testa!