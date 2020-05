Pubblicate dalla Regione Veneto le linee guida per la riapertura delle attività

In un manuale di 52 pagine suddiviso per tipo di attività, la Regione del Veneto ha disciplinato le linee guida per la riapertura. Questo l’elenco delle attività: ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei archivi e biblioteche, commercio al dettaglio su aree pubbliche. Le schede tecniche contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di

carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche

e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione

e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione

del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale

e contact tracing.

Qui il documento ufficiale:

https://rdv.app.box.com/s/8jbe2a1ucwmql30y3absqx5tvw6h529k?fbclid=IwAR2e4aZF5_d4w3eiW0UiwexEj915mOvorTcCbOhQ_XdIXazGpE1H8cMehCQ