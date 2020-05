Approvata la legge olimpica. De Menech: «Occasione per infrastrutture e rilancio della montagna»

Roma, 6 maggio 2020 – Il Parlamento ha approvato oggi in via definitiva la legge per le Olimpiadi invernali. Il testo è passato senza modifiche, «così come ci aspettavamo e auspicavamo», afferma il deputato veneto Roger De Menech, relatore del provvedimento.

«L’approvazione definitiva della legge, avvenuta dopo un esame svolto con rapidità e serietà, è una buona notizia per l’Italia. Rappresenta infatti un segnale di ripartenza non solo per lo sport ma anche per il messaggio che consegna a tutti i cittadini», dice il deputato.

«Sono certo che sapremo cogliere quest’occasione per completare le infrastrutture di cui la montagna ha estremo bisogno, dai collegamenti con la pianura alle connessioni con le reti informatiche, dalla messa in sicurezza del territorio alla riqualificazione dell’offerta turistica. Sarà un lavoro lungo, lo faremo insieme alle amministrazioni locali e ai tanti soggetti che sul territorio si impegneranno per fare delle Olimpiadi invernali del 2026 un momento di svolta e di rilancio a lungo termine».

