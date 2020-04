Nuova ordinanza Zaia in Veneto: ammesso lo spostamento nel Comune di residenza e verso le seconde case

Fase 2 del Veneto. Nuova apertura alle restrizioni del governatore Luca Zaia, anticipate nella diretta Facebook di oggi. Queste le principali novità.

Dalle ore 18 di oggi 27 aprile – ha detto il presidente della regione – è ammesso lo spostamento individuale per attività motoria e all’aria aperta, anche in bicicletta o con altro mezzo, in tutto il territorio del Comune di residenza. Rimane il divieto di assembramenti, il rispetto della distanza un metro, con mascherina e guanti.

Da domattina è anche consentito, per i residenti in regione, lo spostamento sul territorio per raggiungere seconde case di proprietà o imbarcazioni di proprietà, per lavori di manutenzione.

E’ ammessa anche la vendita di cibo per asporto tramite veicolo senza l’uscita dei passeggeri.