Scuola. Mozione Addamiano: metà studenti in aula e metà on line; utilizzo di fondi per l’acquisto di mezzi digitali

Raffaele Addamiano, capogruppo in consiglio comunale di Belluno della lista Obiettivo Belluno, ha presentato una mozione avente per oggetto “Iniziative a favore degli studenti bellunesi – Covid 19” contenente due richieste.

La prima, in considerazione del fatto che non tutti gli studenti e le scuole d’Italia dispongono di strumenti di e-learning ai fini di una compiuta didattica a distanza, ha proposto adottare il modello già predisposto dall’assessore ai Trasporti della Regione del Veneto, d’intesa con la collega all’Istruzione. Ossia, a partire dal prossimo mese di settembre metà degli allievi delle scuole venete dovranno seguire le lezioni da casa, mentre l’altra metà, in contemporanea, sarà fisicamente in aula.

L’altra richiesta riguarda l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione comunale che è pari a 9.151.884,16 euro di cui 3.728.854,81 sono fondi liberi disponibili alla spesa, ed euro 99.753,57 sono fondi per investimenti.

E che pertanto, una parte del sopra citato avanzo di amministrazione, secondo le possibilità date nei limiti delle attuali contingenze storico-finanziarie, potrebbe essere impiegato per fornire in comodato d’uso gratuito agli studenti bellunesi meno abbienti, ancora bisognosi i mezzi digitali funzionali all’apprendimento mediante la cosiddetta didattica da remoto, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno.