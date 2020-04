Ordinanza del 24 aprile. Zaia allenta le restrizioni: librerie aperte e gelaterie (solo per acquisto), si può curare l’orto anche in altro Comune

Con una nuova ordinanza, immediatamente in vigore, annunciata oggi in diretta Facebook, il governatore del Veneto Luca Zaia ha allentato la morsa dei divieti. “Togliamo tutte le restrizioni possibili – ha detto, aggiungendo però che i cittadini non devono leggerla come “E’ finita, tutti in piazza a fare festa”.

Ecco le novità

E’ consentita la vendita di cibo d’asporto, previa ordinazione online o telefonica ove possibile. E’ consentito l’accesso nel locale interno di un cliente alla volte. Permane l’obbligo di mascherina e guanti. E’ consentito andare in gelateria ad acquistare il cono e portarlo via per il consumo. Tutto quello, insomma, che è take away, acquistare e portare a casa è consentito.

E’ revocata la restrizione di due giorni di apertura per abbigliamento bimbi, cartolerie e librerie. Da oggi possono aprire tutta la settimana.

Opere pubbliche a prescindere da codice ATECO ma per categorie. Solo queste perché secondo noi è derogabile. Consentire le attività sul patrimonio edilizio esistenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistiche autorizzate.

E’ consentita la coltivazione del terreno per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Senza alcun limite comunale.

E’ consentita vendita dei prodotti florovivaistici, in particolare le fiorerie.

Sono consentiti i tagli boschivi in situazione di necessità ovvero alberi che cadono o per far legna.

Consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento e uso mascherine e guanti. Saranno poi i sindaci, competenti per materia, a fissarne le regole.

Sono consentite le prestazione di servizio artigianale rese da terzi per interveniti di manutenzione sulle imbarcazioni per l’espletamento dell’attività ordinaria. E’ gran parte del nostro turismo, una parte importante di economia.