Coronavirus e riaperture. De Carlo: “Via i codici Ateco; chi lavora in sicurezza, riapra subito”

“Basta con i codici Ateco. Se il Governo effettuasse controlli accurati, così come già accade in Veneto, si potrebbe premiare chi si è adoperato per la sicurezza dei lavoratori”: questa la richiesta all’esecutivo del deputato e coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo.

“In Veneto, vengono fatti tutti i giorni controlli sulle singole aziende: è giusto che chi si è impegnato per rispettare le regole e tutte le prescrizioni del Cura Italia possa ricominciare in sicurezza l’attività”, spiega De Carlo.

I dati diffusi dalla Regione Veneto parlano di 240 visite in azienda al giorno da parte degli SPISAL: 5400 le aziende controllate per un totale di 230mila lavoratori. Il 98% delle aziende controllate è risultata in regola.

“Gli imprenditori sanno come tutelare e come far funzionare le proprie imprese: soprattutto, sono coscienti che i lavoratori sono una parte importante del patrimonio delle loro aziende, e quindi si sono attrezzati per proteggerli e farli operare in completa sicurezza. È giusto quindi che chi si è impegnato per questo venga premiato, facendoli lavorare”.

De Carlo sottolinea come questa richiesta non arrivi solo dagli imprenditori, ma anche dai lavoratori: “Sono loro stessi a chiedere di poter tornare al lavoro, di poter far ripartire la macchina produttiva. È un segnale importantissimo, perché dimostra come tutti oggi vogliono essere protagonisti della rinascita della Nazione”.