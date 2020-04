Nuove regole: uno per volta con mascherina e guanti a fare la spesa

Belluno, 4 aprile 2020 – In vigore da ieri, l’ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, viene rigorosamente applicata nei supermercati del Bellunese. Senza mascherina e guanti, infatti, non si entra a fare la spesa. L’obbligo vale sia per gli addetti alle vendite, che per i clienti. Anche l’accesso ora è regolamentato in modo da evitare assembramenti lungo le corsie interne e ai banchi.

La nuova ordinanza prevede limitazioni per i mercati alimentari al chiuso o all’aperto. Che potranno continuare l’attività solo con specifiche ordinanze dei sindaci, ma dovranno rispettare le regole di perimetrazione, con un unico accesso e una uscita, con sorveglianza pubblica o privata che garantisca la distanza tra i clienti e gli addetti alla vendita. Anche qui, obbligo per venditori e clienti di guanti e mascherine.

Le stesse regole dovranno essere osservate per qualsiasi vendita ambulante (fiori, piante o altro). L’attività florovivaistica potrà continuare attraverso la consegna a domicilio e nei supermercati laddove già è presente. Consentite le attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, si potrà insomma tagliare l’erba del giardino.