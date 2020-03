Emergenza Covid nelle case di riposo. 5 Stelle Veneto: “Zaia in ritardo su una situazione drammatica”

”Mentre in Veneto uno dei costi più alti del coronavirus lo stanno pagando gli ospiti delle case di riposo e gli operatori sanitari che se ne prendono cura, Zaia e Lanzarin hanno finalmente annunciato il lancio di un programma speciale di intervento sanitario. Ne siamo lieti: è proprio il caso di dire meglio tardi che mai. Solo due giorni fa, malgrado i numeri drammatici fossero ormai noti, Zaia non aveva trovato di meglio che duramente attaccare le case di riposo e le loro gestioni, sostenendo che la regione non aveva nei loro confronti né competenza né responsabilità.

A dirlo sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco, Simone Scarabel.

Sotto accusa per aver sottovalutato il problema, ragionando come sempre in termini di comunicazione, Zaia ha forse ritenuto che l’attacco alle RSA fosse la sua migliore difesa. Ma non è così che si affrontano i problemi. Parliamo di vite umane, non di social.

Si è deciso a dare qualche segnale solo dopo che Uneba Veneto, Anffas, Confcooperative Federsolidarietà, Lega Coop e Uripa sono arrivati a rivolgergli l’appello che un tempo il comandante De Falco aveva indirizzato a Schettino: “Governatore Zaia, non scenda dalla nave dei più fragili!”.

La nostra – concludono i 5 Stelle veneti – non vuole essere una polemica, ma un richiamo alla serietà e ad occuparsi delle case di riposo, ormai allo stremo. Mai come adesso infatti occorre moltiplicare gli sforzi per tutelare la salute dei nostri concittadini più a rischio.