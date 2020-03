Cassa integrazione in deroga. Da domani via alle domande in Veneto

Venezia, 27 marzo 2020 – In Veneto a partire da domani, alle ore 9, le aziende colpite dall’emergenza coronavirus potranno presentare le domande di cassa integrazione in deroga.

Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/ammortizzatori-in-deroga.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il servizio online di ClicLavoro Veneto (http://www.cliclavoroveneto.it/-/domande-cassa-integrazione-in-deroga-veneto)

Il ricorso alla Cassa integrazione in deroga, disciplinato dall’Accordo quadro regionale e dall’art. 22 del Decreto legge n.18/2020 “Cura Italia”, prevede la possibilità per tutti i datori di lavoro del settore privato in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, inclusi quelli del settore agricolo, con sede o unità produttive in Veneto di accedere anche con procedura semplificata alla cassa integrazione in deroga, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

A seguito dell’accordo raggiunto con le parti sociali, nella Commissione regionale di concertazione (CRCPS), la Regione ha attivato le procedure telematiche per raccogliere la richiesta di accesso agli ammortizzatori in deroga da parte dei datori di lavoro.