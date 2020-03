Corsi per neo mamme online

L’equipe della U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto di Feltre, coordinata dal Direttore Manuela Tonet, a fronte delle misure urgenti per evitare il contagio da COVID-19, si è tempestivamente organizzata per sostituire (dove possibile) le attività di gruppo e individuali in sede con varie misure alternative, tra cui quelle on line in videoconferenza”.

In primis si sono attivate le ostetriche del Consultorio Familiare, Alba, Astrid e Eugenia, che da ieri (18 marzo) hanno ripreso i contatti con le donne in gravidanza e le neo-mamme iscritte ai corsi pre e post-parto. Attraverso modalità informatiche dedicate, dialogano direttamente con le donne in videoconferenza. Si tratta di “lezioni” monotematiche (ad esempio sull’allattamento, la ginnastica del perineo, lo svezzamento, la genitorialità, la cura del bambino, etc..). “Non nascondiamo le difficoltà”, dichiara la Dr.ssa Tonet, “non siamo operatori abituati all’utilizzo di strumenti informatici e web-cam, il nostro lavoro si basa sul contatto diretto con le persone, quindi inizialmente ci aspettiamo qualche “piccolo errore”. Vedere però che le donne hanno aderito immediatamente alla proposta stimola anche l’equipe ad imparare ad utilizzare maggiormente queste nuove forme di relazione virtuale.

Le mamme vengono informate tramite mail delle date degli incontri, e la lezione avviene come se fosse dal vivo, con domande in diretta. Alcuni incontri potranno essere sviluppati anche “one to one”, per venire incontro a chi chiede il collegamento in orari particolari o ha avuto difficoltà a collegarsi nell’orario stabilito. Al termine del corso, verrà inviato del materiale (slide) e le ostetriche saranno disponibili telefonicamente per eventuali dubbi. E’ prevista, come nei corsi in sede, la presenza in alcuni incontri di altre figure professionali, ad esempio lo psicologo del consultorio, la logopedista, etc….

In parallelo saranno garantiti dal reparto di ostetricia e ginecologia gli incontri dedicati al travaglio e al parto.

“Questa modalità, passata l’emergenza COVID-19, potrebbe essere in futuro utilizzata anche per situazioni particolari”, prosegue il Direttore, “per esempio mamme costrette a letto durante la gravidanza, oppure impegnate nell’assistenza di neonati impossibilitati ad uscire, o ancora, potrebbe permettere la partecipazione più ampia di tanti mariti che spesso sono impegnati al lavoro”.

Anche gli altri professionisti della U.O.C. IAFC (Servizio per l’età evolutiva, Consultorio Familiare e Tutela Minori) si sono già attivati per mantenere i contatti con le famiglie in situazioni di difficoltà e con i minori collocati fuori provincia attraverso delle videochiamate.

Per qualsiasi informazione i cittadini si possono rivolgere alla Segreteria del Consultorio Familiare di Feltre al numero 0439 883170, oppure tramite mail a consultoriofamiliare.fe@aulss1.veneto.it