Cambio del pediatra. La mail a: cambiomedico@aulss1.veneto.it

Belluno, 16 marzo 2020 – Nuove modalità per il cambio medico in relazione all’emergenza COVID19.

Il dr. Paolo Pellegrini – pediatra di libera scelta di Belluno – cesserà dal rapporto di convenzione il 31 marzo 2020 (ultimo giorno di servizio/attività).

Si comunica che:

-per continuare a fruire dell’assistenza pediatrica in forma diretta e gratuita a carico del Servizio Sanitario Nazionale, si dovrà effettuare la scelta di uno dei medici pediatri con disponibilità di posti dell’ambito territoriale di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di Cadore, Alpago, Chies d’Alpago e Tambre;

– per la fascia d’età 0-6 anni è obbligatoria la scelta del pediatra invece per la fascia d’età 6-14 anni è possibile scegliere, in alternativa al pediatra, il medico di assistenza primaria dell’ambito territoriale di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi e Soverzene;

– è possibile verificare in tempo reale la disponibilità dei pediatri / medici di assistenza primaria dei relativi ambiti territoriali, collegandosi al seguente link https://salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri; selezionando un medico, si visualizzerà il numero dei posti disponibili indicato in corrispondenza della voce “Disponibilità assistiti illimitati”;

– la scelta del medico dovrà essere effettuata inviando una email non PEC all’indirizzo cambiomedico@aulss1.veneto.it con il seguente oggetto “Cessazione del pediatra dr. Paolo Pellegrini”, indicando nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del genitore, nome, cognome e C.F. dell’assistito nonché il nominativo del medico/pediatra prescelto (si suggerisce di indicare più di un medico e fino ad un massimo di tre). Alla e-mail si dovrà allegare la copia del documento d’identità del genitore e della Tessera Sanitaria cartacea dell’assistito rilasciata dalla ULSS. Al termine dell’operazione sarà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta presa in carico della richiesta. La scelta a mezzo e-mail sarà operativa fino al 20 aprile 2020;

– solo residualmente, in casi eccezionali e di oggettiva impossibilità all’uso dell’email la scelta del medico potrà essere effettuata, previo appuntamento telefonico presso l’Ufficio Anagrafe Sanitaria di Belluno – Via Feltre n. 57 (1° piano) presentandosi con il proprio documento di identità e con la Tessera Sanitaria cartacea dell’assistito rilasciata dall’ULSS. Per appuntamenti e per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri 0437. 516757 – 0437.516863.