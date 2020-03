Conferiti 4 incarichi libero professionali a medici. E assunti 43 infermieri a tempo indeterminato

Belluno, 11 marzo 2020 – L’Ulss Dolomiti ha conferito 4 incarichi libero professionali a 4 medici per le necessità connesse all’emergenza Covid-19 e per il supporto alle unità operative.

Lo prevede il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza. Le regioni e le province autonome, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

L’Ulss Dolomiti si è quindi subito attivata e ha conferito d’urgenza incarichi liberi professionali a medici in quiescenza resisi disponibili.

Si tratta di:

• dott. Giovanni Gouigoux, nato a Belluno il 24.7.1955 medico specialista in anestesia e rianimazione e in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, con prolungata esperienza professionale, anche come direttore di U.O.C. di accettazione e pronto soccorso di Belluno, ed ora in quiescenza, che rientra in per prestazioni specialistiche nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,

• dott. Federico Bellavere nato a Padova il 24.1.1949, medico specialista in diabetologia e malattie del ricambio, in endocrinologia e in cardiologia, con prolungata esperienza professionale, anche come direttore di U.O.C. di medicina interna, ed ora in quiescenza., per prestazioni specialistiche di area medica.

Inoltre, sono stati affidati incarichi libero professionali già autorizzati dalla Regione Veneto per due branche con grave carenza di medici: dermatologia e urologia.

Rientrano in servizio quindi due medici di grande esperienza e professionalità che già avevano prestato servizio in Ulss Dolomiti prima della pensione:

• dott.ssa Pier Anna Dal Mas, nata a Belluno il 15.1.1955, specialista in dermatologia e venereologia, con prolungata esperienza professionale nella disciplina e ora in quiescenza.

• dott. Stefano Guazzieri, nato a Venezia il 14.3.1949, medico specialista in urologia, con prolungata esperienza professionale nella disciplina ed ora in quiescenza.

L’Ulss Dolomiti ha assunto, inoltre, a tempo indeterminato 43 infermieri per le necessità connesse all’emergenza Covid-19 e per il supporto alle unità operative.

Dei 43 infermieri assunti attingendo dalla graduatoria vigente, 10 infermieri sono stati autorizzati in deroga al tetto di spesa fissato ed al Piano triennale dei fabbisogni di personale proprio per l’emergenza COVID-19 mentre 33 sono stati autorizzati e assunti come turn over. Entreranno quanto prima in servizio in Ulss Dolomiti.

L’Ulss Dolomiti ha attivato tutte le strade possibili, anche in applicazione del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 per reclutare personale.