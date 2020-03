Rinvio mondiali Cortina. Berton: “Serve uno sforzo titanico per ricostruire l’immagine del sistema Paese. Ripartiamo dai grandi eventi”

Belluno, 7 marzo 2020 – “Cortina paga un conto salato per l’emergenza coronavirus. Il rinvio delle gare di Coppa del Mondo ci parlano di un Paese in crisi d’immagine ed è questa che dobbiamo recuperare al più presto con uno sforzo titanico, che metta insieme Governo, imprese e territori. Quanto a Cortina sono certa che saprà rifarsi alla grande con i prossimi appuntamenti. Proprio dai Grandi Eventi bisogna ripartire”.

A dirlo è la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton che è anche coordinatrice nazionale del Tavolo tecnico Sport e Grandi Eventi di Confindustria.

“A fine gennaio a Belluno, in occasione della nostra Assemblea generale, abbiamo chiamato a raccolta tutti i protagonisti dei Mondiali 2021 e delle Olimpiadi per un confronto allargato e di orizzonte. Ho visto tanta energia e voglia di crescere. Questo è lo spirito che dobbiamo mantenere in questo momento straordinario”.

“A emergenza finita, dovremo correre ancora di più, puntando su una comunicazione forte e credibile, su un piano infrastrutturale – materiale e immateriale – straordinario, su un’offerta integrata sia sul fronte turistico che su quello della mobilità. Uniti ce la faremo, a condizione che dall’Esecutivo arrivi un segnale potente per l’economia e l’impresa. Di fronte a un piano choc, sono certa che ognuno farà la propria parte come prima e più di prima”, la conclusione di Berton.