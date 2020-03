Coronavirus. La posizione dei parlamentari bellunesi Paolo Saviane e Mirco Badole

Belluno, 07.03.2020 – In risposta alle richieste poste nei giorni scorsi alla comunità politica e istituzionale bellunese dal gruppo ‘Belluno, Sviluppo e Futuro’ in merito alla attuale situazione

sanitaria ed economica, quali rappresentanti della Lega, ci sentiamo di render noto quanto, il movimento di cui facciamo parte, sia stato in queste settimane attivo e propositivo in tutti i luoghi ove è rappresentato.

L’atteggiamento tenuto dalla Lega sia a livello nazionale che regionale e quindi locale è quello di una forza che ha voluto produrre delle proposte curate, tenendo sicuramente conto dell’aspetto sanitario per il quale saranno gli esperti in materia a definire le migliori strategie per il paese intero. Queste proposte puntuali vanno

nella direzione di un rilancio economico dell’Italia, del Veneto e della Provincia di Belluno. La priorità di aiutare le categorie del settore turistico, del settore alberghiero passando per quello della ristorazione e dell’intrattenimento senza dimenticare il tessuto produttivo delle nostre aziende e imprese è una necessità che

si traduce non a caso nella richiesta dell’istituzione di una ZES (zona speciale economica) per la nostra provincia. Questo perché siamo ben consapevoli di come le nostre imprese bellunesi, grazie al loro sguardo globale, stiano soffrendo di questo ‘blocco’ dovuto al Covid-19 e per questo riteniamo sia urgente intervenire, a stretto rapporto con le categorie di settore, per fare fronte comune all’emergenza per

mezzo di una defiscalizzazione.

La Lega – Salvini Premier ha infatti subito elaborato una serie di proposte da condividere a livello parlamentare quali una cedolare secca al 20% per gli immobili commerciali nell’anno 2020 piuttosto che la sospensione delle rate per la rottamazione e simili adempimenti imminenti. Crediamo fortemente in queste proposte che riteniamo possano essere una seria e concretamente attuabile risposta alla crisi sanitaria e economica che ci stiamo trovando ad affrontare.

Paolo Saviane – Senatore ‘Lega-Salvini Premier’

Mirco Badole – Deputato ‘Lega-Salvini Premier’