La Camera di Commercio di Treviso – Belluno Dolomiti non si ferma. In modalità online le attività convegnistiche e di formazione

Treviso, 6 marzo 2020. La Camera di Commercio di Treviso- Belluno Dolomiti non si ferma – comunica il Presidente Mario Pozza – e rilancia l’attività convegnistica e di formazione in modalità online. Iniziamo già il prossimo 26 marzo – puntualizza il Presidente – con il Ciclo di eventi sulla “Gestione dei rifiuti ed Economia circolare”. Non a caso cominciamo con lo sportello di responsabilità sociale d’impresa della Camera di Commercio, sempre attento al contesto sociale del sistema economico. Non ci fermiamo dunque e vogliamo investire “nel tempo di pausa” imposto dalle direttive sanitarie, in una dinamica attività di formazione che ci farà trovare pronti ad emergenza superata..

La Camera di Commercio di Treviso- Belluno Dolomiti, in collaborazione con Unioncamere del Veneto ed Ecocerved scarl, nell’ambito del progetto Linea 4: “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”, a valere sul Fondo Perequativo 2017—2018, organizza per la prima volta un ciclo strutturato di 9 eventi formativi, gratuiti ed aperti a tutti gli interessati (in particolare per le figure professionali che già curano o vogliono approcciarsi alla gestione amministrativa aziendale dei rifiuti: imprenditori, consulenti, rappresentanti di Enti istituzionali ed Associazioni di Categoria), per approfondire alcuni argomenti riguardanti l’ambiente, a partire dall’alfabetizzazione sui rifiuti, la tracciabilità e le autorizzazioni, fino alla gestione dei sottoprodotti, la sostenibilità aziendale e l’Economia circolare.

Gli incontri formativi avranno la durata di 4 ore ciascuno e si terranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Ecco le modalità specificate per ciascuna data del seguente calendario:

Giovedì 26 marzo 2020: Formazione di base sulla tracciabilità dei rifiuti;

Sede: in collegamento remoto tramite piattaforma.

Giovedì 9 aprile 2020: Autorizzazioni ambientali; Sede: in collegamento remoto tramite piattaforma.

Martedì 21 aprile 2020: Rifiuti non rifiuti; Sede Belluno con collegamento streaming presso la Sede di Treviso

Giovedì 7 maggio 2020: Gestione dei sottoprodotti; Sede: Treviso con collegamento streaming presso la Sede di Belluno

Lunedì 11 maggio 2020: GPP: gli acquisti verdi; Sede: Treviso con collegamento streaming presso la Sede di Belluno

Venerdì 5 giugno 2020: Economia circolare: dalla teoria alla pratica – modulo 1: modello e contesto normativo; Sede: Treviso con collegamento streaming presso la Sede di Belluno

Lunedì 22 giugno 2020: Economia circolare dalla teoria alla pratica – modulo 2: applicazioni pratiche; Sede: Treviso con collegamento streaming presso la Sede di Belluno

Giovedì 2 luglio 2020: Sostenibilità aziendale: come rendere più green il luogo di lavoro; Sede: Belluno con collegamento streaming presso la Sede di Treviso

Martedì 15 settembre 2020: “Gestione dei rifiuti ed Economia circolare” – Convegno conclusivo del progetto; Sede Belluno con collegamento streaming presso la Sede di Treviso.

Le iscrizioni avvengono esclusivamente on line, tramite il portale istituzionale www.tb.camcom.gov.it e sono già aperte. È possibile iscrivere al massimo 3 persone per impresa/Ente/associazione di categoria.

È possibile iscriversi e partecipare alternativamente ad uno o più eventi tra quelli proposti.

A tal proposito si informa che la partecipazione al primo modulo formativo non è vincolante né strettamente propedeutica e non preclude la partecipazione agli altri eventi in programma. Unica eccezione riguarda i due moduli sull’Economia circolare, in programma per il 5 e 22 giugno 2020, per i quali la partecipazione ad entrambi è obbligatoria in abbinata per entrambi.