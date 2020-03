Gruppo Gatto: “Le aziende devono poter andare avanti con le attività”

Domegge di Cadore Belluno – 6 marzo 2020 – Il Gruppo Gatto, con core business nella progettazione e realizzazione di astucci per occhiali (500 dipendenti), ha favorito, in questo momento storico, di particolare di diffusione del Covid-19, lo smart working ai suoi dipendenti.

L’azienda ha sedi produttive anche in Cina ed a Hong Kong, dove è in corso il monitoraggio della situazione già dallo scorso mese di gennaio. L’azienda sta continuando la sua attività in piena produzione, ma con la massima precauzione. ‘La crisi inizia a divenire più estesa e rischia di coinvolgere un po’ tutti. Questo non significa che bisogna fermarsi, ma è necessario continuare con tutte le attività, ad un livello di massima precauzione. E’ giusto che ci sia la consapevolezza del rischio, per ridurre l’estensione del contagio. Allo stesso tempo, è necessario avere la capacità di gestire le paure dei cittadini: le aziende possono e devono andare avanti con le loro attività’ hanno affermato dall’azienda.

La capogruppo Gatto Astucci Spa, ha sede a Domegge di Cadore (BL) nel distretto dell’occhialeria italiana. Le altre società, produttive e commerciali, sono dislocate in Italia (Lombardia e Veneto), Croazia, Cina, Hong Kong.