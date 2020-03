Turismo, agroalimentare e cultura a rischio collasso. Bond: il governo istituisca subito un Tavolo permanente di crisi

“Il Governo istituisca subito un Tavolo permanente di crisi su turismo, agroalimentare, cultura”.

A chiederlo è il deputato bellunese di Forza Italia Dario Bond.

“Sono tre settori strategici della nostra economia che rischiano il collasso con l’attuale emergenza da Coronavirus. Nel prossimo trimestre già si prevedono oltre 31 milioni di turisti in meno in Italia, con una perdita stimata di 7,4 miliardi di euro. L’export agroalimentare è in caduta libera per le continue ingiustificate richieste dall’estero di una certificazione ‘Coronavirus free’ su cibi e vini italiani, nonostante la comunità scientifica abbia più volte ribadito che il virus con il cibo non c’entra. Per non parlare delle perdite che sta subendo il settore culturale: centinaia in tutta Italia gli eventi annullati, mentre siti archeologici e musei, pur aperti al pubblico, segnano un calo degli ingressi fino al 90%. Non possiamo restare inermi.

C’è bisogno di un Tavolo permanente di crisi sui tre settori che consenta ai decisori politici di confrontarsi quotidianamente con gli operatori e i referenti di ciascun settore per individuare insieme soluzioni tempestive di tutela e rilancio dei territori e dei prodotti italiani. Il Governo intervenga immediatamente”.