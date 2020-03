Il senatore Saviane propone le Zone Economiche Speciali o ZES per Belluno 

Tra le varie proposte parlamentari della Lega, prossime alla discussione a palazzo Chigi, riguardanti il rilancio dell’economia devastata dalla vicenda Corona Virus, ce n’è una molto importante, su iniziativa del senatore Paolo Saviane, per il nostro territorio.

Si tratta dell’Istituzione della ZES (Zona Speciale Economica) da attuarsi in provincia di Belluno ed eventualmente allargabile anche al Veneto e alla Lombardia.

La ZES è uno strumento che permette la defiscalizzazione di un territorio al fine di attrarre gli investimenti dall’estero.

Recentemente sono state approvate le ZES in Puglia, dopo che la l’ex Ministro Lezzi aveva sostenuto che questo strumento fosse esclusivo solo del sud tant’è che la richiesta, arrivata a Venezia, è stata trasformata gioco forza in ZLS cioè Zona Logistica Speciale rafforzata.

“Ricordo che questo strumento già attivo ed efficace per esempio in Polonia e spinge molte aziende a investire là – sottolinea il parlamentare bellunese – Per l’ottenimento della ZES a Belluno è comunque necessaria la condivisone da parte di tutte le associazioni di categoria, i sindacati e gli enti locali. Si prospetta dunque, per raggiungere l’obiettivo un forte e grande lavoro di squadra, che se fatto con tenacia e convinzione premierà i bellunesi.

Il parlamento Europeo – conclude Saviane – ‘mettendo in quarantena’ i parlamentari veneti e lombardi ha di fatto certificato le difficoltà dei nostri territori a causa del Covid -19”.